Sfera Ebbasta RockStar summer tour 2018 - all'Arena Fiera di Cagliari : Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, "RockStar", hanno infatti raggiunto i primi posti ...

Rvssian ft. Sfera Ebbasta : ecco il video di “Pablo” : "Trappando come Pablo" The post Rvssian ft. Sfera Ebbasta: ecco il video di “Pablo” appeared first on News Mtv Italia.

Sfera Ebbasta Pablo Testo - MP3 - Audio : Canzone Sfera Ebbasta, Pablo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Pablo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Attualmente impegnato con il suo Rockstar Summer Tour 2018, Sfera Ebbasta ha lanciato un nuovo singolo intitolato Pablo, prodotto dal producer giamaicano Rvssian e registrato a Miami. Pablo è disponibile negli store digitali […]

Sfera Ebbasta ha annunciato il tour in Europa : ecco le date dei concerti : Il RockStar European tour 2018 sta arrivando The post Sfera Ebbasta ha annunciato il tour in Europa: ecco le date dei concerti appeared first on News Mtv Italia.

Concerti di Sfera Ebbasta in Europa - da Parigi a Londra in autunno : al via Rockstar European Tour 2018 : Sfera Ebbasta in Europa è atteso il prossimo settembre ed il prossimo ottobre. Dal 13 settembre al 13 ottobre, il Rockstar Tour di Sfera Ebbasta diventa europeo per portare la musica del trapper oltre i confini italiani. La prima tappa del Rockstar European Tour 2018 è in programma a Parigi, per il 13 settembre. Il 20 settembre Sfera Ebbasta sarà a Bruxelles e il 22 settembre ad Amsterdam. Il 28 settembre il Tour riprenderà da Barcellona e il ...

Sfera Ebbasta annuncia il nuovo tour nelle maggiori capitali d’Europa : Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Rockstar”, già certificato triplo disco di platino nonché il disco più venduto degli ultimi sei mesi In Italia (classifica FIMI) e dopo aver registrato il tutto esaurito con la prima parte del suo tour con 14 sold out ancora prima del debutto ufficiale, il rapper Sfera Ebbasta non intende fermarsi e in pieno summer tour annuncia il suo “Sfera Ebbasta RockStar European tour 2018”, ...

Sfera Ebbasta : 'Non smetto mai di scrivere e ho già messo da parte dei pezzi' : Vent'anni dopo il 1990 il genere musicale trap diventa virale. In Italia infatti si fanno spazio personaggi come Sfera Ebbasta, uno dei primi trapper a sperimentare e diffondere questo genere musicale. L'album con cui continua a cavalcare l'onda del successo è Rockstar. Uscito a gennaio del 2018, è la terza opera dell'artista e vanta un primato su Spotify poiché tutti i brani di cui si compone sono finiti in classifica. Sfera Ebbasta, il trapper ...

Ricchi x Sempre è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta dal multiplatino Rockstar : audio e testo : Ricchi x Sempre è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta. Il re della trap è quindi pronto a tornare in radio con una nuovo brano tratto da Rockstar, suo ultimo disco di inediti che ha già raggiunto il riconoscimento di più di un disco di platino. Il brano arriva in radio dal 13 luglio e ha già ottenuto la certificazione platino come singolo. Ricchi x Sempre arriva quindi dopo gli altri estratti dal disco che l'artista di Cupido ha rilasciato nel ...

Dal rolex di Sfera Ebbasta al rolex di Gad Lerner : la realtà supera la fantasia - a destra - : Un appello con invito ad indossare quest'oggi un indumento rosso come simbolo contro la barbarie che sta travolgendo l'Italia , nei modi, nei contenuti e nei toni della vita sociale e politica, . Con ...

Classifica album e singoli più venduti nel primo semestre del 2018 : Sfera Ebbasta batte Laura Pausini - tallonata da Irama. Non brillano i sanremesi - flop di Mina : Sfera Ebbasta La trap doMina, il talent si difende, Sanremo non brilla. Fimi ha reso note le classifiche di vendita degli album e dei singoli relativamente al primo semestre del 2018 (per la precisione dal 29 dicembre 2017 al 28 giugno 2018). Al primo posto tra gli album svetta Sfera Ebbasta con Rockstar, forte di un triplo disco platino. Staccata, al secondo posto, Laura Pausini, la giudice di X Factor Spagna ha un solo platino all’attivo ...

Rap - sushi e selfie : Sfera Ebbasta pizzicato in un ristorante di Milano : Sfera Ebbasta fotografo al Kowa Restaurant di Milano. Il rapper che con Rockstar è al primo posto delle classifiche degli album più venduti in Italia nei primi sei mesi dell'anno e che ha conquistato ...

Hit parade - Sfera Ebbasta domina 6 mesi : ANSA, - ROMA, 5 LUG - Sfera Ebbasta domina i primi sei mesi del 2018, posizionandosi con Rockstar al primo posto della classifica semestrale Fimi/Gfk degli album, fisico + digitale + streaming audio ...