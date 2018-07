“Sesso a tre con Paola Barale” Maurizio Costanzo | la verità su quella voce “memorabile”

caffeinamagazine

: @comeDonQuixote Qualche mese fa Massimo Recalcati ha condotto una trasmissione su rai tre molto interessante 'lessi… - ValentinaFusc16 : @comeDonQuixote Qualche mese fa Massimo Recalcati ha condotto una trasmissione su rai tre molto interessante 'lessi… - RobotGufo : @grigio2 La cosa più bella? La sigaretta dopo il sesso. Sono tre anni che ho smesso di fumare. - Rebecca38538392 : 'Sesso a tre con Maria e Paola Barale?', Costanzo rompe il silenzio dopo anni: -

(Di venerdì 27 luglio 2018)il prossimo 28 agosto festeggerà ottanta anni, ben sessantre passati tra giornali e televisione, ma anche tra gli impegni teatrali e talvolta cinematografici. Una carriera costellata di successi ma che, come capita a molti nell’ambiente dello showbiz, ha dovuto fare i conti con numerose leggende metropolitane. “Due sono memorabili” dice in una lunga intervista al Giornale e coinvolgonoBarale e Rosario Fiorello. “Quando Buona Domenica era al top del successo dissero che Fiorello era il mio amante. E perfino che mi concedevo un ménage à trois: io, Maria eBarale. Figuriamoci”, racconta il giornalista. Quest’ultimo episodio era stato accennato anche nel suo libro “Chi mi credo di essere” in una sezione dedicata proprio alle bufale sul suo conto. Non solo applausi e successi ma anche numerosi nemici nella sua lunga carriera. “I nemici bisogna ...