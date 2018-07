calcioefinanza

: Serie BKT, rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi - FinancialSs : Serie BKT, rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Convocata per il 30 luglio l'assemblea della LegaB. All'ordine del giorno i diritti tv in chiaro e il numero di sostituzioni per il campionato diBKT. L'articoloBKT,ladelindei