Serie A | tutto quello che devi sapere

Calendario Serie A - inizio da brividi per il Napoli : tutto lo spettacolo dei derby : E’ stato sorteggiato il Calendario valido per il campionato di Serie A, un torneo che preannuncia grande spettacolo. inizio da brividi per il Napoli la squadra di Carlo Ancelotti affronterà in sequenza Lazio, Milan, Sampdoria, Fiorentina e Torino. Esordio a Verona contro il Chievo per Cristiano Ronaldo, la Juventus dovrà vedersela con il Napoli alla settima giornata, il Milan alla dodicesima, l’Inter alla quindicesima, il derby ...

Serie B e Serie C - ecco i 10 ripescaggi ma alcuni club promettono battaglia : pronte Juve - Milan e Torino B ed il caos in Serie A può cambiare tutto [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per il calcio italiano, in particolar modo tengono banco sentenze, ricorsi e possibili ripescaggi. La situazione più delicata riguarda il campionato di Serie B, tre club non si sono iscritti al prossimo campionato cadetto: Bari, Cesena ed Avellino con quest’ultima che però non si rassegna e che ha annunciato il ricorso al Coni. La fideiussione dell’Avellino è stata presentata oltre il tempo limite, al ...

Mercato Serie A - Torino pigliatutto : firmato Cotton! : ROMA - La Fiat Torino non si ferma davvero più e si assicura anche l'ingaggio della guardia americana Tekele Cotton. Classe 1993, Cotton si è formato cestisticamente all'Università di Wichita State ed ...

Da Rocco Schiavone 2 a L’Ispettore Coliandro 7 e NCIS : le date e la programmazione di Rai2 a tutto Serie : Abbiamo tutti ancora negli occhi i lunghi promo della presentazione dei palinsesti in casa Rai: da Rocco Schiavone 2 a L'Ispettore Coliandro 7 e alle serie e i crime americani, grandi annunci e poi? Finalmente qualcosa di tangibile è arrivato visto che la seconda rete della tv pubblica ha alzato il velo sulle date di messa in onda di fiction e serie tv scrivendo nero su bianco la programmazione del prossimo autunno. Confermato il ritorno dei ...

La Serie A su Mediaset Premium? Ecco la data entro cui tutto verrà definito : I clienti Mediaset Premium riusciranno a guardare il calcio (Serie A) quest'anno, e per i prossimi due? La risposta non si è ancora materializzata, ma ci sono indicazioni temporali a riguardo, fornite sempre dalla pay per view. Nell'ultima comunicazione inviata ai propri utenti da parte della società si legge che è ancora in corso la trattativa con Sky e Perform (legittimi aggiudicatari dei pacchetti) che consentirebbe a Mediaset Premium i ...

Serie A Fiorentina - Nardella : «Stadio - c'è il via libera su tutto» : FIRENZE - "Approvando in mattinata gli atti abbiamo risposto alle richieste pervenute dalla Fiorentina tra novembre e dicembre scorsi. In particolare accogliamo la richiesta dell'ulteriore proroga di ...

Bufera Serie A e Serie B - sospetti e partite al limite della regolarità : ricorsi che possono cambiare tutto - classifiche a rischio ribaltoni [DETTAGLI] : Nuova Bufera sul campionato di Serie A e Serie B, non sono da escludere nuovi clamorosi ribaltoni. In particolar modo nel mirino è finita la gara valida per i playoff del campionato cadetto tra Frosinone e Palermo che ha visto il successo della squadra di Longo per 2-0 ma i rosonero non ci stanno e per alcuni episodi che si sono verificati durante il match: palloni lanciati in campo in modo antisportivo dai calciatori del Frosinone, un rigore ...

La Serie A su Sky : tutto quello che c'è da sapere : La Serie A sarà su Sky con un'offerta mai così esclusiva. Non solo, l'offerta migliore che potessimo offrire ai nostri abbonati. Impossibile fare di più, per la struttura dei pacchetti venduti ed ...

Diritti TV Serie A 2018-2021 : Sky si prende tutto? : I Diritti TV della Serie A a partire dalla prossima stagione 2018-2019 saranno visibili probabilmente solo su SKY. Mediaset e Mediapro in pratica assenti e forse non si è raggiunta l’offerta minima di 1.1 miliardi di euro SKY e Perform si aggiudicano i Diritti TV per la prossima stagione di Serie A Continua la telenovella dei […]

Diritti tv Serie A : fasce orarie - in chiaro e abbonamenti. E' tutto un rebus : Come si potrà vedere il calcio in tv dalla prossima stagione lo si saprà solamente mercoledì sera quando la Lega serie A assegnerà i Diritti televisivi del triennio 2018-2021 , con la Lega che conta ...

Diritti tv Serie A 2018-2021 / Abbonati costretti a un doppio abbonamento per vedere tutto il campionato? : Diritti tv Serie A 2018-2021, Abbonati costretti a un doppio abbonamento per guardare tutta la Serie A. Si torna indietro ai tempi di Stream e Tele +? Il pubblico pronto a protestare.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:17:00 GMT)

Risultati playoff Serie B/ Andata semifinali playoff : doppio 1-1 - tutto rimandato al ritorno! : Risultati playoff Serie B: nell'Andata delle semifinali playoff di Serie B Cittadella Frosinone e Venezia Palermo finiscono entrambe 1-1, dunque è tutto rimandato alle partite di ritorno(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:48:00 GMT)

Risultati playoff Serie C - Cosenza beffato nel finale contro il Sudtirol ma per la qualificazione è ancora tutto aperto : Risultati playoff Serie C – Si è giocata l’andata delle semifinali dei playoff di Serie C, nel primo match in campo Sudtirol e Cosenza. Continua il sogno del club calabrese che punta senza mezzi termini alla promozione in Serie B, adesso avrà l’occasione di conquistare la finale davanti al pubblico amico nonostante la sconfitta nella gara d’andata, beffa nel finale e nel recupero, decide una rete di Cia per il definitivo ...