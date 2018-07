Serie A 2018-19 | quanto costa essere tifoso in Italia

calcioweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) Manca poco all’inizio del campionato diA e le campagne abbonamenti per questa nuova stagione/2019 termineranno a breve. A questo proposito CupoNation, piattaforma di risparmio ha messo a confronto i prezzi proposti dalle varie squadre, considerando i biglietti senza riduzioni o sconti legati a prezzi di prelazioni, per capiredovranno spendere i tifosi di ciascuna squadra. Juventus: si conferma la squadra più cara da seguire Con un costo di 595 € per un posto in curva (Nord o Sud, primo o secondo anello, che sia), la Juve si aggiudica il titolo di squadra più costosa per i suoi tifosi; basti pensare che, dividendo il prezzo dell’abbonamento per il numero di partite che si disputeranno in casa (19), risulta che ogni match costerà agli abbonati circa 31 € (se si accontenteranno del posto in curva), 12 in più rispetto ai 18 del Napoli, seconda squadra più costosa ...