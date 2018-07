Sergio Marchionne e la malattia | la bomba della Consob su Fiat Chrysler | ' Stiamo

Sergio Marchionne e il quarto potere. Il doppio binario della comunicazione “maglionata” : “Quando nascono sono tutti belli, quando muoiono sono tutti bravi”. Per Sergio Marchionne il detto è vero solo a metà, come hanno dimostrato le pagine dei social network in questi giorni, divise equamente fra sostenitori e detrattori del manager italocanadese. Al mondo della stampa italiana Marchionne ha fatto vedere i sorci verdi, al ritmo serrato di conferme e smentite: “La nuova Alfa Romeo del rilancio non si chiamerà Giulia”, aveva ...

COME È MORTO Sergio MARCHIONNE/ Ultime notizie - parla la famiglia : “FCA non sapeva della malattia” : SERGIO MARCHIONNE, COME è MORTO l'ex ad di Fca: Ultime notizie, Ospedale di Zurigo emette il primo bollettino “malato da oltre un anno, i media sono stati tendenziosi con false notizie”.«L'azienda non era a conoscenza delle sue condizioni di salute. Alla fine della scorsa settimana Fca è stata informata che SERGIO non sarebbe più stato capace di tornare al lavoro, senza aggiungere altri dettagli», si legge nella nota inviata da Manuela ...

Che cos’è il sarcoma osseo che ha colpito Sergio Marchionne : Scomparso lo scorso 25 luglio, Sergio Marchionne era affetto da sarcoma osseo. Ma in cosa consiste questa particolare tipologia di cancro? Quali sono i suoi sintomi e quali le cure? L’ex CEO di FCA, il sarcoma lo aveva alla spalla: operato per rimuoverlo, è stato colpito da embolia cerebrale e poi precipitato in coma. Perché, come dice il nome, il sarcoma osseo si sviluppa proprio dall’osso stesso: si parla in questo caso di tumore ...

Sergio Marchionne - Fca : 'Non sapevamo della grave malattia'. Le gravi conseguenze sui mercati : Il caso- Sergio Marchionne si complica. Già, perché l'ospedale di Zurigo ha rotto il silenzio, rivelando che il manager 'era in cura presso la nostra struttura da oltre un anno', proprio quando ...

La lezione di Sergio Marchionne : Si può imparare dai propri errori. E – certo – si impara anche studiando. Ma credo che sia fondamentale non lasciarsi scappare la possibilità di imparare dall’esempio degli altri. Dobbiamo osservare il mondo attorno a noi e i comportamenti delle persone, per trarne informazioni su cosa è meglio fare

Morte di Sergio Marchionne - la rivelazione dell’Ospedale di Zurigo : “Gravemente malato da oltre un anno” : Sergio Marchionne “da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale per curare una grave malattia”. Lo precisa l’Ospedale Universitario di Zurigo dove l’ex ad di Fca e’ stato ricoverato. “Nonostante il ricorso a tutti i trattamenti offerti dalla medicina piu’ all’avanguardia, il signor Marchionne e’ purtroppo venuto a mancare”, aggiunge esprimendo “il ...

Sergio Marchionne - la voce sul luogo in cui sarà sepolto : gli indizi che portano in Abruzzo : Stando alle ultime volontà lasciate da Sergio Marchionne , non ci saranno funerali pubblici per l'ex Ceo di Fca, morto il 25 luglio nell' ospedale di Zurigo dopo le complicazioni per un'operazione ...

“Vi spieghiamo cosa è successo” : l’ospedale di Zurigo rompe il silenzio su Sergio Marchionne : I social sono ancora pieni di post che ricordano Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles la cui morte è stata annunciata mercoledì 25 luglio dopo che per diversi giorni le sue condizioni di salute erano sembrate gravissime, irrecuperabili. Una scomparsa che ha colpito molto gli italiani, accompagnata da qualche polemica che come sempre si sarebbe potuta evitare e da tanti misteri e dubbi sulle ultime ore ...

La conferma da Zurigo : è morto Sergio Marchionne : Dall'ospedale universitario di Zurigo dov'era ricoverato in gravi condizioni è arrivata in mattinata la conferma del decesso di Sergio Marchionne. Nei giorni scorsi era stato costretto a lasciare il ruolo di amministratore delegato del gruppo Fca, che aveva risanato con successo, a causa dell'improvviso aggravarsi della malattia che lo affliggeva da tempo. Unanime il coro di apprezzamenti nei confronti di uno dei più grandi manager della storia ...

