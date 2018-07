Senza di noi il Pd muore Renzi galvanizza i suoi Mentre Franceschini

huffingtonpost

: Il ritorno di @lucacarboni poteva essere un riciclaggio paraculo, invece è una nuova, sottovalutata fase della sua… - RollingStoneita : Il ritorno di @lucacarboni poteva essere un riciclaggio paraculo, invece è una nuova, sottovalutata fase della sua… - CarloCalenda : Ma che ne so è una presunzione ipotetica del terzo tipo. All’inizio Mittal era sola abbiamo dovuto montare noi una… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi 1992; strage di via d'Amelio a #Palermo. @Bisisiena:Noi Liberi Muratori vogliamo ottenere quella stess… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) "di noi il Pd". Matteone è convinto, lo dice ai 120 parlamentari della sua area riuniti ieri sera per i saluti in vista delle vacanze estive ai quali dà appuntamento in autunno: "Ripartiamo".L'appuntamento è per una cena in piedi dal costo di 50 euro a testa, presso la Residenza Lavernale, una villa immersa in un lussureggiante parco sull'Aventino. Quel colle di Roma storicamente evoca scissioni ma nel saluto agli 80 deputati e 40 senatori presenti l'ex segretario lascia intendere che per ora la battaglia si fa dentro il partito. "Dobbiamo lavorare per rilanciarlo mettendo fine alle liti interne". La convinzione del senatore di Scandicci è che anche la base, la maggior parte dei militanti, stia con lui. Né con Nicola Zingaretti, unico finora candidato ufficiale alle primarie del Pd. Né con il neo segretario Maurizio Martina, ...