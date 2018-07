“Sei come il vino” ‘Invecchiando’ migliora | ecco Nicole Mazzocato di Uomini e Donne

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 luglio 2018)a Fabio Colloricchio sono usciti insieme dae rappresentano una delle coppie che ancora dura nonostante tutti i problemi passati. Grande occhi verdi e capelli scuri, l’ex corteggiatrice ha conquistato oltre un milione di follower con i suoi post su Instagram e oggi è una seguitissima fashion blogger. Classe 1990,è nata a Belluno, ma vive a Treviso. Fa la modella, l’attrice e l’influencer. Elegante, glamour e mai eccessiva, è riuscita a stregare non solo tantissimi, ma anche migliaia di. “Sono principalmente ragazze fra i 18 e i 24 anni” ha svelato in un’intervista radiofonica. Il suo volto compare in Don Matteo – l’amore per la recitazione le è stata trasmessa dall’ex fidanzato Matteo Branciamore de I Cesaroni – e Miss Italia. Ma è grazie a ”” che il suo volto ...