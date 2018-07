Sebastian Vettel | GP Ungheria | “Qualifiche e partenza fondamentali Oggi molto bene”

F1 - analisi prove libere GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel parte bene - ma è nella morsa di Red Bull e Mercedes : Non c’è dubbio che il venerdì del Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno sia stato uno dei più indecifrabili di questa stagione. In mattinata, infatti, sembrava che Ferrari e Red Bull fossero di un altro pianeta, mentre nel pomeriggio la Mercedes (soprattutto con le sue amate gomme Soft) è tornata prepotentemente, ma non riuscendo a ripetersi con le UltraSoft. La sensazione è che, mai come all’Hungaroring, i primi sei saranno ...

F1 - GP Ungheria 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Sebastian Vettel davanti a tutti! : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nella prima giornata di prove libere del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è volato sulle ultrasoft nella seconda sessione e ha così preceduto di un soffio le due Red Bull. Kimi Raikkonen in quarta posizione mentre le Mercedes sono parse in difficoltà sia sul giro secco con la mescola più morbida che sul passo gara. Di seguito la classifica combinata dei tempi delle ...

F1 - GP Ungheria 2018 : prove libere 2. Sebastian Vettel è il più veloce ma quanta incertezza in vista della gara : Ferrari protagonista in questo venerdì di prove libere a Budapest. Sebastian Vettel ha chiuso al comando la seconda sessione, stampando un notevole 1’16″834. I dubbi del mattino, quando il tedesco aveva tenuto il passo delle Red Bull ma con gomma più morbida, sono stati spazzati via dal pomeriggio. Seb ha girato, così come tutti i suoi rivali, con l’Ultrasoft, ed è stato il più veloce in pista. Proprio le due Red Bull lo ...

F1 - GP Ungheria 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Sebastian Vettel vola in vetta! Red Bull in scia - Mercedes in difficoltà : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha piazzato un notevole 1:16.834 su gomma ultrasoft, ruggendo nei confronti dei suoi grandi rivali a parità di gomma: Max Verstappen è a 7 centesimi, Dani Ricciardo a due decimi. Le Red Bull sembrano essere l’avversaria più importante delle Rosse, anche in termini di passo gara mentre le Mercedes hanno ...

F1 - GP Ungheria 2018 : prove libere 1. Miglior tempo di Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel in scia - Mercedes più distante : È Daniel Ricciardo a chiudere le prove libere 1 del GP d’Ungheria con il Miglior tempo. Il pilota australiano ha stampato un tempo di 1’17″617, aggiudicandosi il primo round sull’Hungaroring. Proprio come una settimana fa in Germania, quando poi il weekend si concluse con il ritiro. Stavolta potrebbe andare in maniera diversa perché Ricciardo ha confermato che la Red Bull si adatta particolarmente a questo circuito, in ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP d’Ungheria. Due successi nelle ultime tre edizioni con la Ferrari dopo molte delusioni nell’era Red Bull : Sebastian Vettel è chiamato a reagire dopo il grave errore che gli ha impedito di vincere la gara di Hockenheim, regalando così vittoria e leadership del campionato al britannico della Mercedes Lewis Hamilton, il quale conduce la classifica con 17 punti di vantaggio sul tedesco. La Ferrari ha comunque dimostrato di essere competitiva anche in Germania, perciò può guardare con ottimismo al resto della stagione ed in particolare al prossimo ...

F1 - tutti gli errori stagionali di Sebastian Vettel. Così il Mondiale diventa una chimera : Quella che sembrava dover essere una festa, è diventata una disfatta. Sebastian Vettel si avviava a sfatare il tabù Hockenheim e a vincere per la prima volta davanti ai suoi tifosi, ma non aveva fatto i conti con la pioggia, che ha rovinato i piani suoi e della Ferrari. L’acqua scesa copiosa su un tratto del tracciato ha stravolto la gara e generato una confusione dal quale Seb è uscito malconcio. Sono stati minuti concitati, tra chi ha ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel spreca - Lewis Hamilton non sbaglia un colpo e scappa : Il Mondiale 2018 di Formula Uno saluta la Germania e punta dritto verso Budapest per il Gran Premio di Ungheria che si correrà tra pochi giorni e che andrà a dare il via alla sosta estiva. Sembrava che tutto portasse ad un Sebastian Vettel capoclassifica pronto a dare ulteriore linfa alla sua fuga iridata. Invece è arrivato il giro 52 della gara di Hockenheim. L’errore alla curva 12. L’incidente che ha messo fuori causa il figliol ...

Lewis Hamilton e Sebastian Vettel : se F1 il pilota fa (ancora) la differenza : Sebastian Vettel difficilmente si dimenticherà il giro numero 52 del Gran Premio di Germania di Formula Uno 2018. L’errore in frenata di curva 12, la Sachs Kurve, con la pioggia che scendeva a intermittenza, proprio non lo manderà giù facilmente. Una lieve sbavatura, la SF71H che sbanda, perde la linea di pochi centimetri, finisce nella ghiaia e, dopo pochissimi istanti, conclude la sua corsa contro le protezioni, proprio nel punto più ...

Sergio Marchionne - la Ferrari delude : Sebastian Vettel si ritira - vince Hamilton : La Ferrari che voleva dedicare il Gran Premio di Germania a Sergio Marchionne ha deluso. Lewis Hamilton ha infatti vinto l'11° appuntamento del Mondiale di Formula 1 . Grande rimonta dell'inglese ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Ho commesso un piccolo errore - che diventa enorme pensando al campionato” : Sebastian Vettel è scuro in volto, scurissimo, al termine del Gran Premio di Germania 2018 di F1. Il tedesco aveva in mano una vittoria di importanza capitale, sia per lui, dato che si correva in casa sua, ed a Hockenheim dove non aveva mai vinto, sia per il campionato, dato che avrebbe allungato ulteriormente su Lewis Hamilton. L’errore del giro numero 52, con la Ferrari che finisce nelle protezioni di curva 12, rischia di diventare ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton conquista la vetta della graduatoria davanti a Sebastian Vettel dopo il GP di Germania : Lewis Hamilton si prende la vetta della graduatoria iridata dei piloti dopo l’undicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno in Germania. Il britannico, vincendo una gara incredibile ed approfittando dell’errore di Sebastian Vettel, si porta in vetta alla Classifica con 17 lunghezze di vantaggio sul teutonico della Ferrari. Un brutto colpo per lui nell’appuntamento di casa. Classifica Mondiale 2018 ...

LIVE F1 - GP Germania 2018 in DIRETTA : gara. Sebastian Vettel vuol sfatare un altro tabù. Hamilton cerca la rimonta pazzesca! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Hockenheim (Germania) prepariamoci ad un altro capitolo della saga “Ferrari vs Mercedes“. Sebastian Vettel ieri, realizzando la pole (la quinta stagionale), ha messo in mostra una Rossa in grande spolvero, capace di mettersi alle spalle una Mercedes che con Valtteri Bottas, nonostante un ultimo ...

Griglia di partenza Formula 1/ Pole per Sebastian Vettel : il colpaccio della Haas (Gp Germania 2018) : Griglia di partenza Formula 1: la Pole position sul circuito di Hockenheim è di Sebastian Vettel, alla sua quinta Pole in stagione per la F1. Disastro Hamilton nel Gp di Germania 2018.