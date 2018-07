Se non piove è show Luna Rossa | le leggende sull' eclissi più lunga del secolo

La manna non piove solo dal cielo : ecco la sua origine : La manna non piove solo dal cielo, ma ha origine anche sulla Terra. In un piccolo angolo della Sicilia la si produce da secoli, attraverso antiche tecniche, tramandate di generazione in generazione. Questo dolcificante naturale, che nell’immaginario collettivo rappresenta un dono divino, si ottiene dalla solidificazione della linfa elaborata che fuoriesce, durante la stagione estiva, dalle incisioni praticate sul fusto e sulle branche ...

Thailandia - non piove più : accelerano le ricerche dei ragazzi nella grotta : Grazie a una pausa delle piogge che ha fatto rallentare le inondazioni nel sistema di caverne, accelerano le ricerche per individuare i 12 ragazzi e il loro allenatore di calcio dispersi in una grotta in Thailandia da una settimana. Intanto, anche personale di polizia e militare australiano si è unito alle altre squadre di esperti di soccorso stranieri. La ricerca era andata a rilento, in gran parte a causa delle inondazioni e aveva impedito ai ...

Maggio da record - non pioveva così a Torino dal 1859 : Che al Nord Italia la primavera sia piovosa non è una novità, lo dicono le statistiche secolari che identificano proprio Maggio come mese più bagnato dell’anno soprattutto sulla zona prealpina. Ma in queste settimane, in particolare al Nord-Ovest, si sta passando la misura. ...