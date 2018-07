Se a Bologna per il Pd la canzone dello Stato sociale dà un messaggio sbagliato

Bologna. Ordinanza per intensificare i trattamenti contro le zanzare : Serve intensificare i trattamenti contro le zanzare nelle aree dove si svolgono eventi serali con elevata affluenza di pubblico. Un’Ordinanza

Bologna - il sindaco : “abbiamo il progetto per il Dall’Ara” : “E’ un grande passo avanti: abbiamo un progetto che si fa carico, in modo moderno, dei temi dell’antisismica, di quelli della sicurezza, del fatto che qualsiasi tifoso si e’ stancato di prendere la pioggia durante le partite. Avremo uno stadio moderno, sara’ una delle poche esperienze in Italia di restyling di un impianto storico, ci teniamo molto”. Così il sindaco Virginio Merola, al termine di una ...

Bologna - accelerata per la difesa : Inzaghi e Bigon hanno individuato l’uomo giusto : Bologna, Filippo Inzaghi ha avanzato delle richieste precise al ds bolognese Bigon in merito al centrale da aggiungere alla rosa Bologna, Filippo Inzaghi ed il fido ds Bigon, hanno scelto il difensore sul quale puntare sul mercato. Si tratta del calciatore del Napoli Lorenzo Tonelli, un centrale capace anche di impostare il gioco da dietro, come richiesto da mister Inzaghi. Dunque adesso la palla passa a Bigon, che con i partenopei ha un ...

Bologna - c’è il progetto per il restyling del Dall’Ara : capienza fino a 29.500 posti : Il Bologna ha presentato il progetto per la ristrutturazione dello stadio, che potrebbe avere fino a 29.500 posti. Previsti anche parcheggi e un museo. L'articolo Bologna, c’è il progetto per il restyling del Dall’Ara: capienza fino a 29.500 posti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bologna - ripresa fissata per giovedì. Mercato - spunta Ranocchia? : Un paio di giorni di riposo per la truppa rossoblù. In arrivo il giovane difensore Kastrati, ma per il centrale si sonda anche Ranocchia

Trionfo all’American Solar Challenge per Emilia 4 - l’auto solare dell’Università di Bologna [GALLERY] : 1/7 ...

Genoa vs Bologna : scatta l’asta per Montolivo : Riccardo Montolivo vicinissimo all’addio al Milan, il centrocampista è richiesto da diversi club del nostro campionato, Genoa e Bologna in pole Genoa e Bologna sono alla ricerca di un centrocampista da aggiungere alle rispettive rose ed avrebbero individuato l’uomo giusto in Riccardo Montolivo. Il calciatore è in uscita dal Milan, dopo non essere stato convocato per la tournèe americana da Gennaro Gattuso. I suoi agenti stanno ...

Aitini : "Migranti arruolati per far bella Bologna. Alla sinistra benpensante dico che non è schiavismo" : "A settembre vogliamo venti migranti per ogni quartiere impegnati in attività di volontariato: dAlla pulizia dei muri a quella dei parchi. È un progetto che porto avanti assieme all'assessore al ...

Bologna : minacciava una 13enne per farsi mandare foto intime - 17enne condannato a 4 anni : Condanna severa per violenza sessuale dal Tribunale dei Minori di Bologna nei confronti di un diciassettenne: il ragazzo, dopo aver conosciuto una tredicenne sui social, aveva iniziato a ricattarla pur di farsi mandare della foto intime. Quando la madre della ragazzina è riuscita a farsi raccontare tutto dalla figlia è scattata la denuncia.Continua a leggere

Calciomercato Bologna - definito un arrivo nelle ultime ore per Inzaghi : 1/5 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Bologna - coppia allontanata da un ristorante perché gay : Una coppia omosessuale ha riferito di essere stata allontanata da un ristorante del centro di Bologna: entrambi indossavano una maglia del gay pride.Continua a leggere

Biglietti in prevendita per il tour di Gemitaiz - al via a Bologna dal 10 novembre : Il tour di Gemitaiz è finalmente ufficiale. Il rapper è pronto per portare sul palco Davide, suo ultimo disco di inediti, che ha voluto intitolare Paradise Lost Club tour. Le date nelle quali porterà in giro la sua musica sono per il momento 8, con prima data fissata all'Estragon di Bologna per il 10 novembre. L'ultimo appuntamento è invece quello dell'8 dicembre al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena. Il rapper è ora impegnato ...

Bologna - doppio colpo per le fasce? Bigon attivissimo : le ultime novità : Bologna vicino a completare l’acquisto del sostituto di Masina, ma non solo, gli esterni in arrivo potrebbero essere ben due Federico Mattiello è ad un passo dal Bologna. Secondo le ultime indiscrezioni, svelate da Sportmediaset, il terzino che nella passata stagione ha giocato alla Spal, è in procinto di firmare un nuovo contratto col club felsineo. Quello di Mattiello potrebbe però non essere l’unico colpo in fascia per il ...