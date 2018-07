SCUOLA Da san Benedetto a Newman | senza scopo non c' è vero preside

«Tornate a casa vostra» : insulti razzisti da un passante ai bambini del dopo SCUOLA : «Voi qui non potete starci, tornatevene a casa vostra. Quell'acqua non la potete bere, dovete morire tutti». A sentirsi rivolgere queste parole è stato un gruppo di bambini , soprattutto figli di ...

SCUOLA - docenti e lavoro : lo studio Santonicola risponde alle domande : studio Santonicola : l’avvocato risponde Nuova rubrica settimanale. L’idea, come sempre, nasce dai docenti … il legale Ciro Santonicola si rende disponibile a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte ai quesiti più frequenti, giunti a mezzo ticket informativo sul sito https:// Scuola lex.it/ domande DELLA SETTIMANA. 1) RICORSO IN EUROPA PER OTTENERE IL “RICONOSCIMENTO DELLA ESPERIENZA DIDATTICA MATURATA […] L'articolo Scuola , ...

Vaccini - verso l’autocertificazione (senza documenti sanitari) per frequentare la SCUOLA? : (Foto: NORBERT MILLAUER/AFP/Getty Images) Potrebbe bastare l’autocertificazione dei genitori per permettere ai figli di frequentare la scuola a partire da settembre. La vaccinazione resterà obbligatoria da 0 a 16 anni, ma l’adulto non dovrà portare la documentazione Asl, la cui scadenza di presentazione è prevista per martedì 10 luglio, per iscrivere il minore all’anno scolastico 2018-2019; in ottemperanza alla legge ...