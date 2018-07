Scozia | morti donna e bimbo italiani in incidente stradale Ultime notizie | scontro

Scozia - scontro tra minibus e un suv : mamma e bimbo italiani tra i 5 morti : Tragedia in Scozia con un incidente che ha coinvolto un van che trasportava un gruppo di turisti italiani . Come riferisce SkyNews, ci sono una donna e un bambino di 4 anni italiani fra i 5 morti . Lo...

