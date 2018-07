Scozia | incidente frontale tra minibus e suv | mamma e bimbo italiani tra i 5 morti

Scozia - media inglesi : “Un bambino di 4 anni e una donna italiani tra i 5 morti in un incidente stradale”. Altri cinque feriti : Un bambino di 4 anni e una donna italiani sono tra le cinque vittime di un incidente stradale avvenuto la notte tra giovedì e venerdì sull’A96 tra Huntly e Keith, nel nord-est della Scozia . Lo riferiscono i media inglesi e scozzesi, che parlano anche di un altro bambino italiano di 3 anni rimasto ferito. Lo scontro ha coinvolto infatti un minibus con a bordo turisti italiani e un fuoristrada su cui viaggiavano quattro persone: un uomo di ...

