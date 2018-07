Scottature anche con la crema solare | il motivo nella quantità

dilei

(Di venerdì 27 luglio 2018) Molte persone utilizzano un quantitativo limitato diprotettiva. Un’abitudine dannosa, che espone al rischio disolari. L’estate non è solo relax e abbronzatura. Il gran caldo e la continua esposizione al sole, soprattutto in spiaggia, può infatti portarequalche spiacevole sorpresa. Il riferimento è alle odiose, che provocano un acuto dolore dopo qualche ora, che può prolungarsiper dei giorni, nel caso di pelli particolarmente sensibili. Dal gran rossore si passa rapidamente a una pelle abbronzata, che però avrà vita breve. L’epidermide bruciata inizierà il proprio ricambio, generando un effetto fastidioso alla vista e al tatto. I casi più gravi riguardano colori i quali si dedicano alla tintarella senza le dovute cautele. In tanti non fanno uso delladi protezione ma,quando tale protezione viene applicata, il rischio ...