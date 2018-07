Scontro auto moto in via Zane a Salò

Scozia - morti donna e bimbo italiani in incidente stradale/ Ultime notizie : Scontro auto-minibus - 5 vittime : Scozia, morti donna e bimbo italiani in incidente stradale. scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:02:00 GMT)

Scozia - Scontro tra un van e un'auto : 5 morti - anche donna e bimbo italiani : Tragedia in Scozia con un incidente che ha coinvolto un van che trasportava un gruppo di turisti italiani. Come riferisce SkyNews, ci sono una donna e un bambino di 4 anni italiani fra i 5 morti...

Scontro minibus auto in Scozia - 5 morti : LONDRA, 27 LUG - E' di 5 morti e 5 feriti, uno dei quali in condizioni particolarmente gravi, il bilancio di una strage della strada avvenuta nella notte nel Moray, regione della Scozia affacciata ...

Incidente autostrada A14 : un morto e 2 feriti gravissimi/ Ultime notizie Ancona : Scontro fra auto e tir : Incidente autostrada A14: un morto e 2 feriti gravissimi. Ultime notizie Ancona: scontro fra auto e tir. Alle ore 6:45 di questa mattina, un grave Incidente nelle Marche(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Sicilia - Scontro moto-auto sulla strada provinciale : 36enne muore dopo 7 giorni di agonia : L’incidente stradale tra la moto su cui viaggiava Giuseppe Pizzo e un’auto è avvenuto lo scorso 19 luglio in Sicilia, sulla strada provinciale Caccamo-Termini Imerese. L'uomo, trentaseienne originario di Caccamo, era stato portato in ospedale a Palermo, ma dopo sette giorni d’agonia si è arreso.Continua a leggere

Incidenti : Venezia - sulla A57 Scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, che ...

Incidenti : Venezia - sulla A57 Scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo

Incidenti : Venezia - sulla A57 Scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, ...

Scontro moto-auto - muore ragazzo di 19 anni : Un ragazzo di 19 anni, Matteo Milani, di Brignano, è morto domenica a Gorlago in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 91 nuova per Grumello. Nell'incidente sono rimaste coinvolte la moto ...

Roma - Scontro tra auto polizia e un'altra vetture : 4 persone ferite a Prati : Quattro persone, tra le quali due poliziotti, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in viale Angelico all'altezza di via Bettolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ...

Incidenti : sulla A4 tra Padova Est e bivio A57 Scontro tra due auto e una moto : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – Un incidente in carreggiata est (direzione Trieste) della A4 ha coinvolto poco prima delle 14.40 una moto e due auto al chilometro 369, in territorio di Vigonza. Apparentemente non si registrano feriti gravi. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi, con la Polstrada, i soccorsi meccanici e 4 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società autostradale.Attualmente ...

Roma - Scontro tra auto polizia e un'altra vetture : 4 persone ferite a Prati : Quattro persone, tra le quali due poliziotti, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in viale Angelico all'altezza di via Bettolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ...

Incidenti : sulla A4 tra Padova Est e bivio A57 Scontro tra due auto e una moto : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - Un incidente in carreggiata est (direzione Trieste) della A4 ha coinvolto poco prima delle 14.40 una moto e due auto al chilometro 369, in territorio di Vigonza. Apparentemente non si registrano feriti gravi. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi, con la Polstrada,

Scontro tir e auto Statale 38 - muore ragazza di 16 anni : Terribile incidente sulla Statale 38 a Grosio. Una ragazza è morta in seguito al ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava. auto si ribalta sulla Statale 38 Un'auto con a bordo due giovani si è ...