Scongiurata L' anatra Zoppa in comune il Tar rigetta ricorso del

(Di venerdì 27 luglio 2018) L'Aquila - Il Tar Abruzzo ha giudicato in ammissibile ilpresentato dal centro sinistra sui risultati delle ultime elezioni comunali, che ha visto vincitore al ballottaggio il candidato del centrodestra Pierluigi Biondi, quindi con questa decisione vienela così detta "", cioè la probabilità per il sindaco eletto di governare con la minoranza dei consiglieri. In attesa delle motivazioni della sentenza di merito, è lecito immaginare che il tribunale abbia considerato valida la tesi del centro destra secondo cui all’appello mancano i 400 voti del seggio 41 e, dunque, non c’è un ribaltamento delle forze in consiglio comunale. Biondi e la sua maggioranza restano dunque al loro posto. Al centro sinistra resta la possibilità dial Consiglio di Stato leggi tutto