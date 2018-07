Scomparsa Marchionne | De Luca | ' Addio al manager che ha rivoluzionato la Fiat'

F1 - la Scomparsa di Marchionne spariglia le carte in tavola : ecco come cambia il destino di Raikkonen e Leclerc : La morte dell’ex presidente Ferrari potrebbe modificare gli accordi presi per il futuro di Raikkonen e Leclerc, la decisione per il 2019 potrebbe slittare dopo Monza Dolore, tristezza, ma non solo. La morte di Sergio Marchionne determina anche una rivisitazione di quelli che erano gli accordi presi dall’ex presidente della Ferrari per il futuro dei piloti della Ferrari, sparigliando completamente le carte in ...

F1 - il dolore di Todt per la Scomparsa di Marchionne : “ha raggiunto successi colossali - la sua morte è una perdita considerevole” : Il presidente della FIA ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex presidente della Ferrari Il mondo del motorsport piange la scomparsa di Sergio Marchionne, deceduto in Svizzera all’età di 66 anni. Tra i messaggi di cordoglio arrivati oggi, c’è anche quello del presidente della FIA Jean Todt, commosso per quanto accaduto all’ex presidente della Ferrari. Gian Mattia ...

Sergio Marchionne - il dolce pensiero di Andrea Agnelli dopo la Scomparsa dell’ex ad di Fca : “rimani illuminante” : La morte di Sergio Marchionne provoca la reazione del Presidente della Juventus, il messaggio social di Andrea Agnelli “Buon viaggio Sergio, rimani illuminante”. Lo scrive, su Twitter, presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nel giorno della scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il manager italiano, che ha risollevato le sorti della Fiat, è morto a 66 anni dopo le complicazioni a seguito dell’intervento alla ...

Scomparsa Marchionne - sirene alla Sevel e stop produzione per 15 minuti : Chieti - Suono delle sirene, silenzio e momenti di raccoglimento e di preghiera di tanti lavoratori. Anche la Sevel di Atessa (Chieti) si è fermata per 15 minuti in segno di lutto per la morte dell'ex Ad di Fca, Sergio Marchionne. alla notizia della sua Scomparsa, il turno A del mattino ha bloccato immediatamente la produzione per 10 minuti, a cui è seguito l'omaggio e il ricordo di Marchionne per 15 minuti, dalle 14.30 alle ...

F1 – Morte Marchionne - le parole Wolff e Horner dopo la Scomparsa dell’ex presidente Ferrari : “un giorno triste” : Toto Wolff e Christian Horner commentano la scomparsa di Sergio Marchionne: le parole dei due team principal Una scomparsa dolorosa, quella di Sergio Marchionne: il mondo delle auto e della F1 perde un grande uomo, morto questa mattina, all’età di 66 anni. L’ex presidente Ferrari era stato operato a fine giugno ad una spalla, ma l’intervento sembra aver avuto complicazioni che hanno portato Marchionne in condizioni ...

Conte : cordoglio del governo per la Scomparsa di Marchionne : Roma, 25 lug., askanews, - 'Esprimo il cordoglio mio e di tutto il governo per la scomparsa di Sergio Marchionne. Le mie sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari'. E' quanto ...