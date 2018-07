Sci alpino | la squadra azzurra di velocità maschile in raduno al Passo dello Stelvio dal

Sci alpino - Brignone e Goggia pronte per uno stage di allenamento sullo Stelvio : Brignone e Goggia insieme alle azzurre delle discipline tecniche la prossima settimana allo Stelvio. Training anche per i maschi dello slalom Tornano allo Stelvio le due big della Nazionale azzurra femminile, Federica Brignone e Sofia Goggia, per un altro stage di allenamento sugli sci sotto la guida di Matteo Guadagnini, Gianluca Rulfi, Marcello Tavola e Federico Bristot, e con lo skiman Federico Brunelli. Si comincia lunedì con il ...

Sci alpino - collegiale di cinque giorni per gli azzurri : coinvolti anche Buzzi - Fill e Innerhofer : Innerhofer, Fill e Buzzi in training sciistico per cinque giorni sul Passo dello Stelvio Velocisti di Coppa del mondo allo Stelvio per un collegiale sciistico di cinque giorni, che si concluderà il prossimo 21 luglio. La convocazione del ds Massimo Rinaldi coinvolge Emanuele Buzzi, Peter Fill e Christof Innerhofer. Paris riposa un turno a causa della recente nascita del suo primo figlio. Schierato in pista lo staff tecnico dei top di ...

Sci alpino - fiocco azzurro in casa Tonetti : è nato il piccolo Alessandro : E’ nato Alessandro Tonetti, primogenito di Riccardo: “qualche giorno di coccole e poi si riparte alla grande” Ha una settimana di vita Alessandro Tonetti, primo figlio di Riccardo e Angela, nato alle 19.46 del 6 luglio scorso. Un bel bimbo di oltre 3 chili che è arrivato ad arricchire la vita del gigantista azzurro. “Grande felicità e una maggiore responsabilizzazione” – dice Tonetti, che ha anche ...

Sci alpino - inizia la stagione : le convocate dell’Italia per gli allenamenti allo Stelvio. C’è Sofia Goggia! : Siamo in piena estate ma gli atleti degli sport invernali non si fermano davvero mai e hanno iniziato a tutti gli effetti la stagione. Le ragazze dello sci alpino saranno protagoniste al Passo dello Stelvio per quattro giorni di allenamento da lunedì 9 a venerdì 13 luglio. Il DT Massimo Rinaldi ha convocato otto ragazze tra cui spicca Sofia Goggia, Campionessa Olimpica di discesa libera, mentre non vedremo all’opera Federica Brignone. ...

Sci alpino - le formazioni delle squadra per la stagione 2018-2019 : Le squadre maschili e femminili di sci Alpino per la stagione 2018-2019 sono già pronte Primo atto per la nuova stagione dello sci Alpino “griffato” Comitato FISI Alpi Centrali. Il consiglio regionale ha deliberato la composizione delle squadre maschile e femminile per la prossima stagione che vedranno alla guida Maurilio Alessi per la parte maschile e Sabrina Fanchini per la parte femminile. Questo l’elenco completo: squadra A – ...

Sci alpino - fiocco azzurro per Dominik Paris : lo sciatore italiano è diventato papà del piccolo Niko : Grande gioia in casa Paris per la nascita del piccolo Niko, allo sciatore italiano gli auguri di tutta la Federazione fiocco azzurro in casa Paris. Il ventinovenne discesista azzurro della Val d’Ultimo, vicecampione del mondo a Schladming nel 2013, vincitore di nove gare in Coppa del mondo (di cui tre a Kitzbuehel fra discesa e supergigante) e fra i migliori specialisti del circuito, è diventato papà del piccolo Niko, nato presso ...

Sci alpino - niente ritiro per Marcel Hirscher : l’atleta austriaco sarà in pista la prossima stagione : Il campione austriaco ha deciso di proseguire la propria carriera, sarà dunque in pista anche nella prossima stagione Il sette volte campione del mondo Marcel Hirscher aggiungerà un altro capitolo alla sua carriera sciistica, come annunciato dall’atleta austriaco dopo mesi di speculazioni sul suo possibile ritiro. Dopo l’ultima stagione agonistica, “ho svolto molto lavoro di monitoraggio, riflessione e ...

Sci alpino - raduno a Malles per il gruppo di Coppa Europa : otto le convocate da Guadagnini : Il gruppo di Coppa Europa femminile delle discipline tecniche in raduno a Malles dal 2 al 7 luglio Allenamento atletico per le ragazze del gruppo di Coppa Europa femminile delle discipline. Il direttore sportivo Max Rinaldi, in accordo con il capo allenatore Matteo Guadagnini, ha convocato da martedì 3 a martedì 10 luglio a Malles (Bz) Lara Della Mea, Martina Perruchon, Luisa Bertani, Marta Rossetti, Anita Gulli, Celina Haller, Carlotta ...

Sci alpino - test attitudinali per gli azzurri allo Sport Service Mapei : presenti anche Moelgg e Razzoli : Razzoli e Moelgg concludono i test allo Sport Service Mapei, adesso si sale in quota allo Stelvio. Tutti i convocati per il raduno del 2 luglio Si lavora sodo allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va), dove Manfred Moelgg e Giuliano Razzoli, in compagnia di Simon Maurberger, Fabian Bacher, Alex Vinatzer, Hans Vaccari, Federico Liberatore e Tommaso Sala si sono sottoposti nei giorni scorsi ad una serie di test attitudinali previsti dal ...

Sci alpino - Moelgg guida i gigantisti azzurri nel raduno sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio : Il gruppo maschile delle discipline tecniche di gigante di Coppa del mondo al Passo dello Stelvio dal 28 giugno al 7 luglio Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Manfred Moelgg, Roberto Nani e Riccardo Tonetti sono i convocati dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per il raduno sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio che si celebra da giovedì 28 giugno a sabato 7 luglio. Si tratta del primo collegiale sulla neve della ...

Sci alpino - la squadra di Coppa Europa femminile pronta ad una settimana di intenso lavoro : Le ragazze della squadra di sci alpino di Coppa Europa al lavoro fra lo Sport Service Mapei, Madonna di Campiglio e il Centro Preparazione Olimpica di Formia settimana di intenso lavoro per il gruppo femminile di Coppa Europa. Il team delle discipline tecniche di sottopone ad alcuni test atletici presso la struttura dello Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) nella giornata di venerdì 22 giugno con Luisa Bertani, Lara Della Mea, Anita Gulli, ...

Sci alpino - gli azzurri della squadra di CdM maschile si preparano per una serie di test atletici : Gli slalomgigantisti allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona, parte delle gigantiste al Centro di Preparazione Olimpica di Formia I componenti della Coppa del mondo maschile delle discipline tecniche si avviano verso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) per una serie di test che si svolgerà mercoledì 20 giugno. Presenti Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Roberto Nani, Stefano Gross, Fabian Bacher, Matteo Marsaglia, ...

Sci alpino - tragedia per Bode Miller e la sua famiglia : annega in piscina la figlia di 19 mesi : Una vera e propria tragedia per il campione olimpico di sci alpino Bode Miller. La figlia Emeline Gier, di 19 mesi, è purtroppo annegata nella piscina dei vicini di casa a Cota de Caza, vicino Los Angeles (Stati Uniti). Come riporta la stampa statunitense, Miller e la moglie Morgan erano ospiti di una festa dal vicino e non appena si sono resi conto della gravità della situazione hanno chiamato i soccorsi. Tutti i tentativi di rianimare la ...

Sci alpino - svelato il calendario provvisorio di Coppa Europa femminile : sono 35 le gare in programma : Il calendario provvisorio della Coppa Europa femminile 2018/19: 35 gare totali, montagne italiane ancora protagoniste La Fis ha diramato la proposta di calendario della Coppa Europa femminile per la stagione 2018/19 che verrà definitivamente approvato sul finire dell’estate. Le gare complessive saranno 35, di cui 7 discese, 6 supergiganti, 11 giganti, 9 slalom e 2 combinate alpine. sono quattro le località italiane coinvolte, con i due ...