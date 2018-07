Schianto frontale tra minibus e fuoristrada | 5 morti | anche una donna e un bimbo italiani

Tragico Schianto frontale in strada a San Severo - Ermanno muore sulla sua moto : Il terribile impatto frontale con una vettura che viaggiava in senso opposto è stato fatale al 53enne centauro Ermanno Fusillo originario di San Severo nel Foggiano. Per lui inutili i soccorsi del 118, è morto sul colpo.Continua a leggere

Roma - Schianto frontale sulla via del Mare : nonna con due nipoti a bordo ha invaso corsia opposta : Caos traffico nel quadrante sud di Roma , per un grave incidente sulla via del Mare e un incendio di sterpaglie sulla Colombo . LEGGI ANCHE Roma, autobus prende fuoco in viale Regina Elena L'incidente ...