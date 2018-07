Schianto con la Maserati | 2 morti

Sori - Schianto sull’Aurelia : moto contro auto - muore 27enne/ Ultime notizie : corpo trascinato per vari metri : Sori , schianto sull’Aurelia : moto contro auto , muore 27enne . Ultime notizie : corpo trascinato per diversi metri , niente da fare per lo sfortunato centauro(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Roma - Schianto frontale sulla via del Mare : nonna con due nipoti a bordo ha invaso corsia opposta : Caos traffico nel quadrante sud di Roma , per un grave incidente sulla via del Mare e un incendio di sterpaglie sulla Colombo . LEGGI ANCHE Roma , autobus prende fuoco in viale Regina Elena L'incidente ...

GEORGE CLOONEY - INCIDENTE IN MOTO IN SARDEGNA/ Video - lo Schianto con il pulmino è impressionante : GEORGE CLOONEY, INCIDENTE stradale in SARDEGNA, ultime notizie: scontro in scooter, ricoverato in ospedale. L'attore hollywodiano, a Olbia per una serie tv, non è in grave condizioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 23:27:00 GMT)