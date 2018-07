Schiaffi e fagioli | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di venerdì 27 luglio 2018) Chi non è cresciuto con Bud Spencer e Terrence Hill tra ceffoni e fagiolate? Quest’oggi, su gentile concessione del team italiano Trinity, vogliamo condividere con voi la nostradi, disponibile su Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.rientra in quella categoria che noi definiamo MUST TO HAVE, ossia un titolo da possedere indipendentemente dal costo dello stesso, nonostante si aggiri sui soli 19,99€, rendendo omaggio ad una delle coppie più amate sul grande schermo, ossia Bud Spencer e Terrence Hill. Il gioco si presenta come un picchiaduro a scorrimento, tipico degli anni 90, con un comparto grafico in pixel art, il quale richiama proprio i videogiochi del tempo, accompagnando i giocatori tra una scazzottata e l’altra, con le celebri melodie di film come Bulldozer, ...