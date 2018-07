Scherma | Mondiali fioretto | oro a Italia

Scherma - Mondiali : l'Italia chiude alla grande - oro nel fioretto a squadre maschile : WUXI, Cina, - l'Italia chiuide alla grande i Mondiali di Scherma di Wuxi. Gli azzurri del fioretto hanno infatti conquistato la medaglia d'oro nella prova a squadre maschile: nella finale, di Garozzo ...

Scherma - Mondiali 2018 : ITALIA ALIENA! I fiorettisti confermano il titolo a squadre - è apoteosi nel medagliere! : Semplicemente imbattibili. La squadra di fioretto maschile si conferma per la terza volta consecutiva Campione del Mondo e, dopo i titoli del 2015 e 2017, vince anche quello ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Una straordinaria impresa del quartetto azzurro (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola), che hanno sconfitto gli Stati Uniti al termine di una finale perfetta e chiusa con il punteggio di ...

Scherma - Mondiali 2018 : l’Italia del fioretto è sul tetto del mondo a Wuxi - gli azzurri ottengono il terzo titolo iridato consecutivo : L’Italia mette a segno un risultato da applausi a Wuxi, in occasione dei Mondiali di Scherma 2018, il fioretto maschile è d’oro dopo la finale contro gli Usa terzo titolo iridato consecutivo per gli azzurri del fioretto che trionfano nella prova a squadre ai Mondiali di Scherma di Wuxi. Alessio Foconi, Giorgio Avola, Daniele Garozzo e Andrea Cassarà si impongono in finale contro gli Stati Uniti per 45-34. E’ la settima ...

E' medaglia d'oro per gli azzurri del fioretto maschile a squadre, di nuovo sul tetto del mondo.

Mondiali Scherma 2018 - sfuma l'ottava medaglia - ma l'Italia ha già vinto il medagliere : Rimane giusto da vedere di che metallo sarà la settima medaglia, quella che si giocherà la squadra del fioretto maschile, impegnata in finale contro i campioni del mondo degli Stati Uniti nell'ultima ...

Scherma - Mondiali 2018 : quarto posto per l’Italia nella sciabola femminile. Azzurre sconfitte dalla Corea del Sud : l’Italia resta giù dal podio nella sciabola femminile a squadre ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Il quartetto azzurro formato da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta è stato sconfitto nella finale per il bronzo dalla Corea del Sud con il punteggio di 45-40. Le nostre portacolori non riescono quindi a tornare sul podio dopo il trionfo dello scorso anno e si devono accontentare di un altro quarto posto dopo ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia ha vinto il medagliere! Fiorettisti in finale per l’oro - quarte le sciabolatrici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le ultime medaglie nelle prove a squadre di fioretto maschile e sciabola femminile. L’Italia si gioca la vittoria del medagliere con Corea del Sud e Stati Uniti che sono le uniche nazioni che possono insidiare la selezione del Bel Paese. Italia che vuole, inoltre, chiudere il Mondiale con un grande risultato e sia ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia del fioretto maschile in finale - gli azzurri a caccia di uno splendido oro : L’Italia intanto è già certa di conquistare la vetta definitiva del medagliere, grazie alla settima medaglia che arriverà dalla gara di fioretto maschile a squadre dove gli azzurri concorreranno per l’oro Si concludono oggi i Campionati del Mondo Wuxi 2018 e, a giornata ancora in corso, l’Italia è già certa di conquistare la vetta definitiva del medagliere, grazie alla settima medaglia che arriverà dalla gara di fioretto ...

Scherma - Mondiali 2018 : sarà ancora Italia-Usa in finale. Fiorettisti per ‘vendicare” il Dream Team : Il duello infinito. Italia e Stati Uniti si affronteranno ancora una volta in finale ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Come è già successo al femminile, anche nella prova a squadre di fioretto maschile italiani ed americani scenderanno in pedana per conquistare la medaglia d’oro. Si tratta del remake (copione uguale tra le donne) della finale dello scorso anno, quando ad imporsi furono gli azzurri, che dunque difendono ...

In pedana le squadre per Sciabola donne e fioretto uomini.