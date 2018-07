Scherma | Mondiali 2018 Italia d’oro nel fioretto | le parole degli azzurri | “Un successo

Mondiali Scherma - Italia d'oro nel fioretto maschile. Battuti gli Usa : Il quartetto azzurro si conferma campione del mondo per la terza volta in fila, gli Usa, testa di serie numero uno, devono abdicare

Scherma - Mondiali 2018 : ITALIA ALIENA! I fiorettisti confermano il titolo a squadre - è apoteosi nel medagliere! : Semplicemente imbattibili. La squadra di fioretto maschile si conferma per la terza volta consecutiva Campione del Mondo e, dopo i titoli del 2015 e 2017, vince anche quello ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Una straordinaria impresa del quartetto azzurro (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola), che hanno sconfitto gli Stati Uniti al termine di una finale perfetta e chiusa con il punteggio di ...

Scherma - Mondiali 2018 : l’Italia del fioretto è sul tetto del mondo a Wuxi - gli azzurri ottengono il terzo titolo iridato consecutivo : L’Italia mette a segno un risultato da applausi a Wuxi, in occasione dei Mondiali di Scherma 2018, il fioretto maschile è d’oro dopo la finale contro gli Usa terzo titolo iridato consecutivo per gli azzurri del fioretto che trionfano nella prova a squadre ai Mondiali di Scherma di Wuxi. Alessio Foconi, Giorgio Avola, Daniele Garozzo e Andrea Cassarà si impongono in finale contro gli Stati Uniti per 45-34. E’ la settima ...

Mondiali Scherma : sciabolatrici quarte : ANSA, - ROMA, 27 LUG - Si ferma ai piedi del podio la nazionale italiana di sciabola femminile ai Mondiali di Wuxi, in Cina. Dopo aver perso 45-44 la semifinale contro la Russia il quartetto azzurro, ...