Scambio Bonucci-Caldara | Fabio Paratici incontra a Milano i procuratori dei due difensori

Calciomercato - Bonucci-Caldara : Juve disposta allo Scambio col Milan - ma con Higuain : Milan-Juventus: l'asse di mercato continua a essere bollente. Proseguono i contatti tra le due società per risolvere l'intrigo che coinvolge tre giocatori: sul piatto ci sono Leonardo Bonucci, Mattia ...

Italia - a tutto Mancini : la Nazionale - lo Scambio Bonucci-Caldara e Cristiano Ronaldo : L’Italia inizia un nuovo progetto con Roberto Mancini in panchina, si avvicina anche l’inizio del campionato, ecco le dichiarazioni del Ct a La Gazzetta dello Sport: “la Nazionale resta un punto di arrivo per qualunque allenatore. Così come lo è indossare la maglia azzurra per i giocatori. Abbiamo iniziato un percorso: speriamo di riportare l’Italia tra le protagoniste del calcio interNazionale. L’amichevole con la ...

Milan - Leonardo ufficiale : è il nuovo direttore tecnico. Subito al lavoro per tentare lo Scambio Higuain-Bonucci : Il Milan di Elliott comincia ufficialmente la sua ricostruzione con la nomina di Leonardo come nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva. Il brasiliano, che arriva nei quadri rossoneri dopo un passato da giocatore e allenatore, avrà il compito di guidare la società sul mercato, a cominciare da questa finestra, come spiegato dal presidente Paolo Scaroni. E partirà dal sogno Gonzalo Higuain, diventato concreto per il probabile addio di Leonardo ...

