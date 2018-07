Scaletta e ultimi biglietti per Nek Max Renga a Cagliari il 27 luglio | ultima tappa del

Scaletta di Alanis Morissette a Milano il 25 luglio : orari e ultimi biglietti disponibili per l’Ippodromo Snai San Siro : Alanis Morissette a Milano si esibirà stasera, mercoledì 25 luglio, in occasione del Milano Summer Festival. Il concerto di Alanis Morissette a Milano è in programma all'Ippodromo Snai di San Siro alle ore 21.00 e gli ultimi biglietti sono in prevendita su TicketOne e presso i circuiti autorizzati. Il prezzo dei biglietti per l'evento è di 46,00 euro per posto unico intero non numerato, in piedi. Non è possibile scegliere biglietti in una ...

Scorpions all’Arena di Verona il 23 luglio : Scaletta - orari e ultimi biglietti : Gli Scorpions all’Arena di Verona si esibiranno stasera, lunedì 23 luglio 2018, nell’ambito della loro tournée mondiale. L’inizio dello spettacolo è fissato alle ore 20.00 nell’anfiteatro scaligero. Sono ancora disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti autorizzati dislocati in tutta Italia gli ultimi biglietti di posto numerato e non numerato per assistere al concerto. Il settore della gradinata non numerata è disponibile al ...

Kasabian a Ferrara sotto le stelle il 17 luglio : Scaletta - ultimi biglietti e prossimi concerti in Italia : Kasabian a Ferrara stasera, martedì 17 luglio 2018. Un pubblico trepidante è già in partenza per raggiungere il centro storico di Ferrara: piazza Castello è infatti la location designata per il concerto di stasera dei Kasabian. La tappa di Ferrara è un felice ritorno nel capoluogo emiliano dopo il 2012, anno che vide la band di Serge Pizzorno e Tom Meighan protagonista di un indimenticabile show al motovelodromo. Stavolta il concerto è ...

Lenny Kravitz all’Arena di Verona il 16 luglio : Scaletta - ultimi biglietti in prevendita e prossimi concerti in Italia : Atteso per stasera il concerto di Lenny Kravitz all’Arena di Verona. Il monumentale anfiteatro si prepara ad accogliere un tutto esaurito di fan impazienti. L’artista sigla il suo arrivo in Italia con un sold out in una delle location più suggestive del nostro panorama, da tempo consacrata tempio della musica. Quella del capoluogo veneto tuttavia è sola la prima delle date Italiane. Dopo il benvenuto di stasera, il tour proseguirà infatti ...

Iron Maiden a Trieste con Legacy of The Beast World Tour : Scaletta e prezzi degli ultimi biglietti disponibili : Gli Iron Maiden a Trieste si esibiranno domani, martedì 17 luglio, per l'ultimo degli appuntamenti in programma in Italia quest'anno. I biglietti per il settore Standing 1/Prato 1 sono esauriti ma è ancora possibile acquistare su TicketOne.it e presso i punti vendita autorizzati i biglietti nel settore Standing 2 / Prato 2 al prezzo di € 74,75 per posto unico intero non numerato (in piedi). L'evento degli Iron Maiden a Trieste si terrà in ...

Orari e Scaletta di Caparezza al Rock In Roma 2018 il 16 luglio - ultimi biglietti e indicazioni per l’Ippodromo delle Capannelle : Con una nuova data della tranche estiva del Prisoner 790 Tour, lunedì 16 luglio va in scena il concerto di Caparezza al Rock In Roma 2018: il cantautore di Molfetta porta il suo nuovo show a supporto dell'ultimo omonimo album in studio sul palco principale della kermesse musicale dell'estate Romana. L'appuntamento al Postepay Rock in Roma è all'Ippodromo delle Capannelle alle ore 21.45, per assistere al concerto di Caparezza con special guest ...

Scaletta Roger Waters a Roma il 14 luglio : info e ultimi biglietti per il Circo Massimo : Roger Waters a Roma stasera, sabato 14 luglio, in concerto al Circo Massimo per Us + Them tour 2018. Quello di Roger Waters a Roma è tra gli eventi live di musica internazionale più attesi della stagione. Dopo essersi esibito a Lucca, l'artista raggiungerà il colossale Circo Massimo di Roma per esibirsi stasera con un unico concerto nella capitale. I biglietti e i pacchetti VIP sono esauriti. Non sono più disponibili posti in prevendita su ...

Gianna Nannini a Mantova - riparte Fenomenale Il Tour : Scaletta e ultimi biglietti in prevendita : Gianna Nannini a Mantova questa sera, venerdì 13 luglio, in Piazza Sordello. riparte da qui la Tournée di concerti della rocker. La leg estiva del Fenomenale Tour 2018 che ha visto Gianna sui palcoscenici dei più importanti palazzetti dello sport italiani dal 29 marzo al 21 aprile, parte oggi da Piazza Sordello a Mantova per far tappa in 14 città italiane e chiudere il 25 agosto a Misano Adriatico. Dopo il successo della tranche tedesca ...

Deep Purple a Nichelino (Torino) chiudono Stupinigi Sonic Park con InFinite Tour : Scaletta e ultimi biglietti : I Deep Purple a Nichelino (Torino) questa sera, nel Parco della Palazzina di Caccia, concluderanno il festival di Stupinigi Sonic Park con il loro InFinite Tour. Stupinigi Sonic Park è il nuovo festival musicale dell’estate 2018 che ha permesso a molte realtà musicali di esibirsi in un’area concerti di 15.000 mq su un palco contornato dagli alberi secolari del parco della residenza sabauda Patrimonio dell’Unesco dal 1997. È la prima volta che ...

Scaletta dei Deep Purple all’Arena di Verona il 9 luglio : ultimi biglietti in prevendita su TicketOne : I Deep Purple all'Arena di Verona sono attesi in concerto stasera, lunedì 9 luglio, in occasione della loro prima data italiana del Deep Purple InFinite Tour. La band inglese, fra le più influenti in assoluto nel panorama rock mondiale, dopo il successo del tour della scorsa estate e sulla scia del loro nuovo album InFinite, uscito lo scorso aprile, è in Italia, a luglio, con due appuntamenti in due location differenti: Verona e ...

Scaletta degli Iron Maiden a Milano - il 9 luglio all’Ippodromo del Galoppo : ultimi biglietti disponibili e orari : Gli Iron Maiden a Milano stasera, lunedì 9 luglio 2018. Il primo dei due concerti della band in Italia quest'anno avrà inizio alle ore 20.50 ma il gruppo sarà anticipato da alcune band di apertura. Gli opening act The Raven Age si esibiranno alle ore 18.15 e il chitarrista Mark Tremonti (Alter Bridge e Creed) è atteso sul palco alle ore 19.30. I cancelli apriranno alle ore 17.00. Gli Iron Maiden a Milano si esibiranno alle ore 20.50 ...

Ultimi biglietti e Scaletta del concerto di Ermal Meta a Roma il 5 luglio : info utili e ingressi : Finalmente in arrivo il concerto di Ermal Meta a Roma. Dopo la grande apertura del 28 aprile al Mediolanum Forum di Assago, l'artista di Fier è pronto a tornare su un grande palco per il Non abbiamo armi tour, che ha avviato dal Velodromo di Fiorenzuola D'Arda il 28 giugno scorso. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Coloro che hanno scelto la consegna tramite ...

Scaletta di Caparezza a Milano - all’Ippodromo di San Siro il 3 luglio : ultimi biglietti disponibili e mezzi di trasporto : Caparezza a Milano stasera, martedì 3 luglio, si esibirà all'Ippodromo Snai di San Siro, in occasione del Milano Summer Festival. I biglietti ancora disponibili sono acquistabili su Ticketone.it al prezzo di 28,75 euro (posto unico intero non numerato, in piedi). L'evento di Caparezza a Milano fa parte del tour Prisoner 709, iniziato il 27 giugno da Lucca. Proseguirà fino al 2 settembre quando è atteso l'ultimo dei concerti a Treviso dopo ...

La festa di fine tour di Jovanotti al Forum di Assago il 3 e il 4 luglio : Scaletta e ultimi biglietti : Jovanotti al Forum di Assago (Milano) si esibirà questa sera e domani. Il 3 e il 4 luglio sono attesi i concerti conclusivi della sua tournée, la grande festa di fine tour che si sdoppia per due ultime serate all'insegna della musica di Jovanotti. I biglietti per gli ultimi due concerti del tour 2018 di Jovanotti nei palazzetti dello sport sono disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita fisici della ...