Santos e Corinthians interessati a ex ct Argentina Sampaoli

(Di venerdì 27 luglio 2018) I club brasilianisonoad assumere l’allenatore argentino Jorge. Il tecnico della nazionalealla Coppa del mondo di Russia 2018 è in vacanza in Cile e, attraverso alcuni emissari, i due club di San Paolo lo hanno contattato, secondo i media locali. Il, in 15esima posizione del torneo brasiliano, ad un solo punto dalla zona retrocessione, ha licenziato l’allenatore Jair Ventura dopo il pareggio lo scorso weekend contro la Chapecoense. Il, campione nel 2017, non sta andando bene. Il suo attuale allenatore è Osmar Loss, che è stato assistente di Fábio Carille fino a quando non si è trasferito all’Al Wehda, in Arabia Saudita, a maggio, e ha preso le redini della squadra. (AdnKronos)L'articoloa ex ctCalcioWeb.