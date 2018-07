Sanità : assessore veneto - no allareme per virus Wet Nile - attivo un piano (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “In questi giorni c’è chi si chiede cosa fa la Regione – puntualizza Coletto – ma bastava informarsi un po’ per evitare domande superficiali e spargere preoccupazioni infondate tra la gente. Dal punto di vista epidemiologico – fa notare l’assessore – i nostri esperti sono

Sanità : assessore Veneto incontra sindaci su punti nascita - in corso lavoro costruttivo : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – ‘E’ in corso un’interlocuzione ragionevole e costruttiva con il Ministero della Salute. Confermo l’obbiettivo già indicato dal Presidente Zaia: mantenere aperti tutti i punti nascita esistenti in Veneto”. Lo ha detto oggi l’assessore alla Sanità della Regione Luca Coletto incontrando, su delega dello stesso Zaia, un gruppo di sindaci delle aree del Veneto interessate dalla ...

Sanità : AL VIA NUOVI CORSI PER FORMARE OPERATORI SOCIO-SANITARI " ASSESSORE LANZARIN - "PIANO TRIENNALE PER ASSUMERE 5 MILA OPERATORI IN ... : Le iscrizioni sono aperte e il prossimo 2 ottobre ci saranno le selezioni per individuare gli ammessi ai 66 CORSI da mille ore che partiranno in autunno. Comuni, Ulss, Centri servizi per anziani, ...

Sanità : assessore Veneto - con Piano 2019-2023 confermata integrazione sociosanitaria : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Il nuovo Piano sociosanitario 2019-2023 è nel solco della continuità, ma guarda avanti alle sfide poste dall’invecchiamento demografico e delle nuove povertà, relazionali e di vita, promuovendo risposte innovative”. Così Manuela Lanzarin, assessore regionale alle politiche sociali, del Veneto commenta l’inizio del percorso di esame, in Consiglio regionale, della nuova legge di ...

