Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe supportare Samsung DeX senza accessori

Fortnite su Android per Samsung Galaxy Note 9 in esclusiva dal 24 agosto : la data di uscita per tutti gli altri : Che gran colpo Fornite su Android in prima battuta su Samsung Galaxy Note 9 e nessun altro device. Un'esclusiva inaspettata quella del phablet del produttore sudcoreano pronto alla presentazione il prossimo 9 agosto e una mossa commerciale davvero sensata visto l'hype intorno al gioco mobile nella sua versione per il sistema operativo di Google. Quali i tempi dunque per il rilascio clamoroso? Il lancio del Samsung Galaxy Note 9 commerciale ...

Fortnite per Android potrebbe essere un’esclusiva temporanea per Samsung Galaxy Note 9 : potrebbe avere un senso il ritardo nella pubblicazione di Fortnite per Android, che a quanto pare sarà un'esclusiva temporanea per Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Fortnite per Android potrebbe essere un’esclusiva temporanea per Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Solo lettore ultrasonico per Samsung Galaxy S10 - che abbandonerà lo scanner dell’iride : Secondo la pubblicazione sud coreana DigiTimes, Samsung Galaxy S10 abbandonerà completamente lo scanner dell'iride per adottare un lettore ultrasonico di impronte nel display. L'articolo Solo lettore ultrasonico per Samsung Galaxy S10, che abbandonerà lo scanner dell’iride proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe farvi dire addio all’ansia da batteria scarica : Il nuovo Samsung Galaxy Note 9 è sempre più vicino e l’azienda coreana ci tiene a tenere alto l’interesse verso il suo prossimo […] L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe farvi dire addio all’ansia da batteria scarica proviene da TuttoAndroid.

Mai a terra la batteria del Samsung Galaxy Note 9 : la prova in video : La batteria del Samsung Galaxy Note 9 consentirà al device di non spegnersi mai prima del tempo e magari pure con poco preavviso. La promessa proviene dallo stesso produttore che, pubblicando l'ultimo teaser pre-lancio del phablet, non lascia spazio a dubbi. Vedere per credere. Nella clip a fine articolo c'è la certezza che sul Samsung Galaxy Note 9 si sia lavorato molto sull'aspetto dell'autonomia. Il filmato "scimmiotta" altri dispositivi ...

Nei prossimi Samsung Galaxy il primo display OLED infrangibile? Tutto fatto : Cosa direste se i prossimi Samsung Galaxy potessero disporre di un display infrangibile? Potreste sembrarvi un sogno, ma invece la cosa corrisponde a verità. Senza troppi clamori, infatti, il colosso di Seul ha ufficializzato il suo nuovo prototipo di display OLED infrangibile, direttamente sul proprio sito. Trattasi di una componente che ha passato anche la certificazione di UL (Underwriters Laboratories, un organo indipendente che gode di una ...

Nell’ultimo volantino MediaWorld i Samsung Galaxy S9 Plus e Note 8 : prezzo con rate a tasso zero : Il nuovo volantino MediaWorld, valido da oggi 26 luglio fino a mercoledì 1 agosto, è all'insegna dei 'Samsung Days': la catena di elettronica pensa in grande, mettendo in promozione alcuni dei maggiori dispositivi del colosso sudcoreano. Non solo dispositivi portatili, com'è ovvio che sia, ma anche frigoriferi, condizionatori d'aria, lavatrici, smart TV, e tanto altri elettrodomestici. Vogliamo però concentrarci sugli smartphone, che sono il ...

Samsung potrebbe aggiornare otto suoi Galaxy ad Android Oreo nel mese di dicembre : In base ad alcuni leak trapelati recentemente, Samsung potrebbe aggiornare ad Android Oreo otto suoi Galaxy nel mese di dicembre. L'articolo Samsung potrebbe aggiornare otto suoi Galaxy ad Android Oreo nel mese di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Approfondimento sui Samsung Galaxy S8 con problemi burn-in : i tempi di restituzione : Il Samsung Galaxy S8 è stato un device che tutto sommato ha registrato un discreto successo qui in Italia, se non altro perché nei primi mesi di vita ha totalizzato un numero di unità piazzate sul mercato superiore rispetto a quelle del Samsung Galaxy S9. Ci sono tuttavia alcuni problemi che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione, alcuni dei quali piuttosto diffusi. Emblematico in questo senso il caso del burn-in, fenomeno che ...

Android Oreo per Samsung Galaxy A - C e J : timeline aggiornamento dall’India : Alcuni Samsung Galaxy appartenenti alle linee A, C e J, così come appena riportato da 'SamMobile', potrebbero non ricevere l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 prima del mese del prossimo dicembre. Un periodo di tempo di certo un po' lungo, che alcuni non si attendevano. Il produttore asiatico ha spesso impiegato più di quanto si potesse immaginare nell'aggiornare i suoi dispositivi più economici, e lo stesso potrebbe accadere per alcuni dei ...

Samsung potrebbe lanciare le serie Galaxy R e Galaxy P e registra il nome Magbee : Pare che Samsung si stia preparando a lanciare due nuove serie, Galaxy R e Galaxy P, mentre altre tre sarebbero destinate ad essere abbandonate L'articolo Samsung potrebbe lanciare le serie Galaxy R e Galaxy P e registra il nome Magbee proviene da TuttoAndroid.

In aggiornamento Oreo anche i Samsung Galaxy A8 (2018) no brand : OTA partito : Il rilascio dell'aggiornamento Oreo, che aveva dapprima riguardato i Samsung Galaxy A8 (2018) brand Vodafone, ha finalmente esteso il proprio raggio d'azione anche ai modelli no brand Italia, che hanno da poco iniziato a riceverlo (il peso complessivo del pacchetto è pari a 1132,14MB, e si consiglia pertanto di scaricarlo sotto rete Wi-Fi, andando così a risparmiare un quantitativo notevole di dati, che altrimenti verrebbero detrattati dal ...

Samsung Galaxy Note 9 costerà più di 1000 euro : (Foto: Samsung) Tra i vari dettagli emersi sul futuro Galaxy Note 9 che sarà presentato da Samsung ad agosto, uno era finora rimasto fuori: il prezzo. La linea di gadget è da sempre una delle più costose in circolazione, e le ultime indiscrezioni che si sono affacciate in Rete sembrano confermare che la nuova generazione del dispositivo non sembra minimamente intenzionata a rompere la tradizione. Nello specifico le ultime informazioni emerse su ...

Smartphone Android in offerta oggi 24 luglio : Moto G6 Plus - Honor 10 - Samsung Galaxy S9 e S9 Plus e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Honor 10, Moto G6 Plus, Xiaomi Redmi 5 Plus, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 24 luglio: Moto G6 Plus, Honor 10, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.