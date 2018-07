http://feedproxy.goo

: #Samsung attacca ancora iPhone X (e le sue mancanze) con 4 nuovi video: Samsung continua ad… - giannifioreGF : #Samsung attacca ancora iPhone X (e le sue mancanze) con 4 nuovi video: Samsung continua ad… - SkorpionBot : Dopo Samsung, anche Qualcomm prende di mira le prestazioni degli iPhone - giannonepaolo : Dopo Samsung, anche Qualcomm prende di mira le prestazioni degli iPhone -

(Di venerdì 27 luglio 2018)continua adre Apple edX con quattro. Il reparto marketing non ha novità da mostrare sul Galaxy S9 e quindi decide direX e iOS e i rispettivi limiti. Quando un’aziendai prodotti di un’altra si possono trarre due considerazioni palesi: la prima, che i prodotti che realizza hanno poco o nulla da offrire e la seconda è che non ha altri argomenti validi su cui basare il proprio marketing. Da questo si trae anche la conclusione che la situazione attuale in cui verte la dirigenza è di caos e perdita della visione d’insieme del mercato.Applestando da qualche tempo Apple e i suoi. Ha iniziato prima con6 e le problematiche legate alla batteria che ha portato alla class action e poi ha puntato dritto all’ultimo modello di Cupertino. Arrivano, dunque, altri quattro ...