Salvini | Sulla Tav meglio andare avanti Palazzo Chigi | dossier non sul tavolo

Salvini Sulla legittima difesa : 'Chi parla di Far West è male informato' : 'Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni: l'Italia non può somigliare a un Far West dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute ...

Salvini contro Conte sulla Tav : “Bisogna andare avanti - non tornare indietro” : sulla Tav «occorre andare avanti e non tornare indietro». A prendere posizione, dopo la decisione del premier Conte di fermare il progetto, è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Mattino24, su Radio 24. ...

Sulla Tav cade il Governo Conte : Matteo Salvini non ci sta : Il Governo Conte è già a rischio. La fragile alleanza legastellata si spacca Sulla Tav. Infatti il premier si è

Sulla Tav la maggioranza è spaccata Salvini : per me bisogna andare avanti : "Dal mio punto di vista Sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini si oppone al premier Conte sull'ipotesi di blocco dell'opera. E aggiunge: "C'è da fare l'analisi costi-benefici: l'opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirla?"