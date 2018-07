Salvini | «Sulla Tav meglio andare avanti» Palazzo Chigi | dossier non ancora sul tavolo

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti» Palazzo Chigi : il dossier non è sul tavolo : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Salvini Sulla legittima difesa : 'Chi parla di Far West è male informato' : 'Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni: l'Italia non può somigliare a un Far West dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute ...

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti». Palazzo Chigi : «Il dossier non è sul tavolo» : «Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro». Matteo Salvini, ospite di Radio 24, frena sull'ipotesi di blocco dei lavori della linea ferroviaria Torino-Lione, che ...

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti» Palazzo Chigi : dossier non è sul tavolo : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa:: «Mattarella non si riferisce a me»

Salvini contro Conte sulla Tav : “Bisogna andare avanti - non tornare indietro” : sulla Tav «occorre andare avanti e non tornare indietro». A prendere posizione, dopo la decisione del premier Conte di fermare il progetto, è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Mattino24, su Radio 24. ...

Sulla Tav cade il Governo Conte : Matteo Salvini non ci sta : Il Governo Conte è già a rischio. La fragile alleanza legastellata si spacca Sulla Tav. Infatti il premier si è

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti» E a Mattarella : «Non voglio il Far West» Il monito del Colle : «Vedo toni da rissa» : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa:: «Mattarella non si riferisce a me»

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti» E a Mattarella : «Non voglio il Far West» Il monito del Colle : «La barbarie indigni» : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». A Mattarella: «Nessuno vuole il Far West»

Sulla Tav la maggioranza è spaccata Salvini : per me bisogna andare avanti : "Dal mio punto di vista Sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini si oppone al premier Conte sull'ipotesi di blocco dell'opera. E aggiunge: "C'è da fare l'analisi costi-benefici: l'opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirla?"

Salvini frena sul blocco dell’alta velocità : «Sulla Tav meglio andare avanti» : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’alta velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». A Mattarella: «Nessuno vuole il Far West»

Salvini : "Andare avanti sulla Tav" : 9.20 "Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini , ospite di Radio 24,sull'ipotesi di blocco dell'opera. E aggiunge: "C'è da fare l'analisi costibenefici: l'opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirla?". Questo è il ragionamento che varrà su tutto, Tav, Tap, Pedemontana, Terzo Valico.Questo c'è scritto e questo faremo (...) non è che faccio ...

Divisi sulla Tav. I 5 Stelle vogliono cancellarla - per Salvini "si deve andare avanti" : Tav no, per i 5 Stelle. Tav sì per la Lega. Lo schema è consolidato e rischia di provocare fratture in seno alla maggioranza a sostegno del Governo Conte. Proprio il presidente del Consiglio, secondo quanto scrive La Repubblica, sarebbe convinto a seguire Luigi Di Maio e i 5 Stelle nel progetto di bloccare al più presto la Tav Torino-Lione, tema molto sentito dall'elettorato pentastellato. Scrive il quotidiano:C'è ...

Roma - iniziato lo sgombero dei rom al camping River sulla Tiberina Salvini : «Legalità prima di tutto» : iniziato all'alba lo sgombero del camping River di via tenuta Piccirilli, sulla Tiberina, a Roma. Sul posto decine di auto della polizia locale, in tutto 150 agenti della Polizia locale, coordinati ...

Salvini COME SATANA SULLA COPERTINA DI FAMIGLIA CRISTIANA/ “Pessimo gusto” : giornale replica - Renzi attacca : FAMIGLIA CRISTIANA, COPERTINA contro Matteo SALVINI: “Vade retro”. La replica del ministro dell'Interno al settimanale: “Io COME SATANA? Pessimo gusto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:34:00 GMT)