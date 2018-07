Salvini non gradito a Maiorca | la replica Faccio le vacanze in Italia

Salvini dichiarato persona "non grata" a Maiorca | Lui : "Chi se ne frega - faccio le vacanze in Italia" : Il Consiglio comunale dell'isola spagnola ha "punito" il ministro dell'Interno per via delle sue politiche sull'immigrazione. Immediata è arrivata la replica del leader della Lega

Zilli si scusa - ma insiste - : "Il vaffa a Salvini? Non cambio opinione" : Nina Zilli risponde a Matteo Salvini. Tutto inizia durante un concerto che la cantante ha realizzato durante la 'Notte rosa' a Comacchio, in provincia di Ferrara. Dal palco la ha urlato alcune frasi ...

STOP TAV - CONTE : "DOSSIER NON SUL TAVOLO"/ Ultime notizie - Salvini : "Andare avanti" - maggioranza spaccata : La Tav non si farà? CONTE segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo STOP, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:58:00 GMT)

Il comune di Maiorca dichiara Salvini "persona non grata". E lui : "Chi se ne frega - faccio le vacanze in Italia" : Il Consiglio comunale di Maiorca ha dichiarato Matteo Salvini persona "non grata" nell'isola spagnola, per via delle sue politiche sull'immigrazione. Lo rende noto il Diario de Mallorca, spiegando che la mozione, presentata dai partiti Podemos, Mes e Psib, è stata approvata all'unanimità, includendo anche una condanna della proposta del ministro dell'Interno italiano di fare un censimento dei Rom.Il consiglio comunale di Maiorca ...

Palazzotto : Salvini non ha mai fornito prove su accuse che ci rivolge : Roma – “Il ministro dell’Interno Salvini sostiene che sia io che la Ong Open Arms abbiamo inventato tutta la storia sul salvataggio di Josefa e sul ritrovamento dei corpi nel Mediterraneo la settimana scorsa, ma non ha mai fornito alcuna prova delle ridicole accuse che ci rivolge”. Lo scrive su Facebook Erasmo Palazzotto, di Liberi e Uguali lanciando la campagna ‘SalviniRispondi’ sul web, rilanciando 10 ...

Chi è Marcello Foa - il nuovo presidente della Rai tra Salvini - Bannon e Putin : Nell' inchiesta di Vittorio Malagutti sulla rete dei sovranisti europei , L'Espresso aveva infatti raccontato i rapporti tra Foa, il mondo leghista, quello pentastellato e le voci di Putin in Italia. ...

Migranti - Sala : “Troppi sindaci leghisti si girano dall’altra parte - Salvini li convinca. Il carico non può essere solo nostro” : A margine della Cerimonia di deposizione delle corone in ricordo della strage di via Palestro, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha commentato la proposta del Ministro Matteo Salvini di riaprire il centro di detenzione di via Corelli: “Trovo profondamente sbagliato che il ministro proponga un’azione del genere e non stia facendo niente oggi per spingere i sindaci del suo partito, che non accolgono Migranti, a cambiare ...

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti». Palazzo Chigi : dossier non ancora sul tavolo : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»