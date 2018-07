Salvini ha dato l' ordine | è in corso lo sgombero di un grande campo rom della

Open Arms - Matteo Salvini : 'Nessuna denuncia e abbiamo salvato e rimandato in Libia 40 immigrati' : 'Contrordine compagni! La Ong Open Arms non ci denuncia'. Matteo Salvini , dopo la notizia diffusa in un primo momento in cui la Open Arms confermava di aver presentato un esposto contro l'Italia e la ...

Salvini querela Saviano - le accuse da sinistra : “Incredibile - scelta grave e intimidatoria” : Partito Democratico e Liberi e Uguali attaccano il ministro dell'Interno Matteo Salvini per la sua decisione di querelare lo scrittore Roberto Saviano: "Incredibile che il ministro quereli un intellettuale simbolo della lotta alla camorra", afferma Roberto Speranza. Per Dario Parrini la scelta di Salvini è "grave e intimidatoria".Continua a leggere

Fratoianni : Salvini smetta di inviare messaggi intimidatori navi Ong : Roma – “Il ministro dell’interno del nostro Paese continua da alcuni giorni a mandare messaggi intimidatori nei confronti di 2 navi della Ong spagnola Open Arms, la cui unica colpa e’ quella di salvare persone in difficolta’ nel Mar Mediterraneo”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. “Anche oggi- prosegue il leader di SI- i messaggi sgradevoli di Salvini si stanno ripetendo: vuole forse far ...

Migranti - un'altra nave verso l'Italia Salvini : «A bordo 450 clandestini non approderà - abbiamo già dato» : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare. abbiamo già dato, ci siamo capiti?'.

VERTICE Salvini-CONTE A PALAZZO CHIGI/ Ultime notizie - premier : "è andato molto bene" : VERTICE Conte-Salvini sui migranti: Ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. “Col premier linea comune e unica voce”: PALAZZO CHIGI "contiene" il Viminale (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Salvini : Voto italiani a qualcuno non è andato giù : Roma – “Non e’ possibile che si perda tempo per scelte politiche di qualcuno a cui evidentemente il Voto degli italiani non va giu’. Ma ho gia’ detto troppo. Sono assolutamente tranquillo, ho voglia di fare ancora meglio il ministro dell’Interno per la lotta alla mafia e martedi’ saro’ in Calabria, per la lotta all’immigrazione clandestina e stiamo avendo risultati incredibili, per la lotta ...

Ho seguito il censimento dei rom. Hanno schedato tutti - ma prima che arrivasse Salvini : «Anche al mio figlio disabile Hanno preso le impronte! Aveva 16 anni. L’ho accompagnato io, l’ho messo in carrozzina e l’ho portato dalla Polizia. Gli Hanno fatto tutto. Per prendere le impronte, la mano gliel’ha presa un militare. Poi gli Hanno misurato l’altezza. Poi la foto con lui solo e con tutta la famiglia. Alla fine non ci Hanno lasciato nemmeno un pezzo di carta. Niente ci Hanno lasciato! Insieme a noi c’era qualcuno che ha ...

“È la svolta”. Sondaggi elettorali : ecco il dato che nessuno si aspettava. A meno di un mese dall’insediamento del governo - lo scoop su Salvini e Di Maio : I Sondaggisti continuano ad interrogare gli italiani sulla tenuta del nuovo governo e sul grado di soddisfazione dopo le prime misure annunciate. Nonostante l’ipotesi di un voto politico anticipato sia al momento piuttosto remota, i Sondaggi elettorali tengono banco perché per la prima volta, da quando si è insediato il governo Lega-M5S, non concordano sulle intenzioni di voto per i due contendenti il titolo di “prima forza politica”. Se ...

No - Salvini non è andato in Libia con un jet di lusso : Le immagini, in effetti, sono un po' da propaganda old-style: la stretta di mano con il pilota in tuta , e non in divisa, davanti alla goffa sagoma dell'aereo militare; il selfie con tanto di cuffia e ...

No - Salvini non è andato in Libia con un jet di lusso : Le immagini, in effetti, sono un po' da propaganda old-style: la stretta di mano con il pilota in tuta (e non in divisa) davanti alla goffa sagoma dell'aereo militare; il selfie con tanto di cuffia e microfono all'interno del velivolo e lo scatto da Instagram del sobrio, essenziale pasto servito sulla via del ritorno: cotoletta e patate su un piatto di plastica. Matteo Salvini, in partenza per Tripoli, ci teneva a far ...

Troppa distanza tra parole e realtà Ecco perché la sinistra ha perso Salvini ha dato voce agli italiani : Forse la spiegazione dell’attuale momento politico non è difficile: viviamo le conseguenze dell’estraneità che si è creata fra le élite ben pasciute ed idealistiche, e un popolo in difficoltà che non ne può più di belle parole. Purtroppo ciò che la gente non sa è che né Salvini né Di Maio sono la soluzione. Segui su affaritaliani.it

[La polemica] Salvini e il selfie con i Rom. Li vuole cacciare ma due mesi fa è andato a cercare i loro voti : ... neppure dieci anni fa, quando il deputato della Lega Matteo Salvini «da milanese che prende il tram - si legge in una cronaca dell'epoca di Repubblica - ha proposto le carrozze della metropolitana ...

Che fine ha fatto Sören Mojem? Il macchinista punk della Ong tedesca che aveva dato del "fascista" a Salvini è sparito dal web : Si chiama Sören Mojem ed è il macchinista punk della Ong tedesca Mission Lifeline che aveva usato l'epiteto "fascista" per definire Matteo Salvini. Sul suo profilo, il macchinista aveva pubblicato un post in cui diceva: "La politica ha perso, è arrivato il momento di agire"."Questo signore è nell'equipaggio della nave della Ong tedesca che, in attesa di caricare immigrati, mi dà del "fascista"... Rassicurante ...

L'unico problema tra Conte e Macron è Salvini. Come è andato il vertice di Parigi : Una "perfetta sintonia" e l'annuncio di un nuovo bilaterale Italia-Francia in autunno a Roma per rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Dopo le tensioni dei giorni scorsi sul nodo migranti, è pace fatta tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e quello francese Emmanuel Macron dopo i giorni "turbolenti a causa dell'affare Aquarius" Come li ha definiti Conte. La stoccata a Salvini Anche se ...