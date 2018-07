Salvini | ' Far west? Sì | ma contro la divisa' E sulla Rai promette | ' Spazio a giornalisti

Tav - due linee nel governo. Si blocchi - dice Toninelli. Per Salvini si deve fare. Conte : il dossier non è sul mio tavolo : L'area Cinquestelle è per il blocco dell'opera, ma la componente leghista avverte: altrimenti ci costa di più e non vogliamo che siano gli italiani a pagare. Il premier rinvia il problema -

No Tav - sì Tav : Salvini vs 5 stelle. Il governo Conte farà le grandi opere? : Tav sì, Tav no. Tap sì, Tap no. Non è uno scioglilingua, ma il dilemma col quale è alle prese il governo Conte riguardo le grandi opere pubbliche in sospeso. Questioni annose che il governo ha ereditato e sulle quali dovrà pronunciarsi a breve: proseguire i lavori o fermare tutto? La bussola annunciata dall’esecutivo è l’analisi del rapporto costi-benefici. Che include anche il calcolo di eventuali penali, oltre ai soldi già spesi ...

Salvini sulla legittima difesa : 'Chi parla di Far West è male informato' : 'Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni: l'Italia non può somigliare a un Far West dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute ...

Salvini risponde a Mattarella : "Nessuno vuole il Far-West in Italia" : Nessun Far West, solo un tentativo di rendere "meno complicato difendersi". Matteo Salvini risponde a Sergio Mattarella, che ieri durante la cerimonia del Ventaglio aveva parlato di "barbarie", riferendosi alla bimba rom ferita in strada a Roma da un proiettile vagante e aveva affermato che l'Italia "non può somigliare al Far West". Parole che erano state interpretate come un messaggio diretto al leader leghista e alla sua propaganda ...

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti» E a Mattarella : «Non voglio il Far West» Il monito del Colle : «Vedo toni da rissa» : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa:: «Mattarella non si riferisce a me»

Legittima difesa : Salvini - nessuno vuole Far West - Mattarella non contro di me : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “nessuno vuole il Far West in Italia, nessuno vuole le pistole libere, al massimo c’è qualche ‘pistola’ in libertà, uomo che parla a vanvera”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di ‘Mattino 24’ su Radio 24, dopo l’intervento di ieri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.“Semplicemente, con la Legittima difesa -aggiunge ...

Pensioni : per Salvini e Di Maio la riforma si farà - Armiliato rilancia sul lavoro di cura : 2 Di Maio e Salvini attraverso le loro dichiarazioni continuano a rassicurare i propri elettori sul fatto che la riforma delle Pensioni [VIDEO] si fara' e che il mese decisivo, ha ribadito a Catania il ministro del lavoro, sara' agosto. Tutto in preparazione della legge di bilancio 2019 in cui si decidera' quali provvedimenti, in base alle risorse disponibili, saranno effettivamente attuabili. Orietta Armiliato, fondatrice del ...

Mattarella : «No al Far West» . E Salvini : «Si riferiva a me?» : Eppoi ironizza: «Sono uno dei 60 milioni di italiani nel mondo». Dopo la copertina di Famiglia Cristiana che ha suscitato la sua reazione - «non sono Satana» - oggi gli viene chiesto di commentare le ...

Nomine - si complica la partita Rai. Salvini vuole fare l'esame del sangue ai candidati. Tutto ruota attorno alle compensazioni sui Tg : Si complica il "Cencelli del cambiamento", alla lettera "a", quella di amministratore delegato della Rai. La più importante, nel governo della "prima industria culturale del paese". Nomina che slitta di qualche giorno, certo non sarà portata al cdm di domani. Termine massimo è venerdì, giorno in cui è prevista l'assemblea dei soci. Perché non bastano i titoli: "Ci sono alcuni curriculum – ha detto ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Salvini : la faremo a prescindere da Bruxells (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Matteo Salvini promette: la faremo a prescindere da Bruxelles. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:37:00 GMT)