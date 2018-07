Salvini contro Conte sulla Tav | “Bisogna andare avanti | non tornare indietro” 

"Tav non si farà" : Conte 'segue' M5s - ma dice sì alla Tap/ Ultime notizie caos Governo : Salvini contro lo stop : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop.

"La Tav non verrà più fatta". È scontro tra Conte e Salvini : Sull'Alta velocità, ormai, è scontro. A infiammare lo scontro è il premier Giuseppe Conte che, in un retroscena pubblicato dalla Stampa, si è dichiarato contario alla costruzione della Tav. "Non si farà più", ha minacciato il capo del governo allineandosi così alle pressioni del Movimento 5 Stelle da sempre vicino alle frange facinorose dei No Tav. La Lega però non è affatto d'accordo. E, mentre arrivavano nelle edicole le dichiarazioni di Conte ...

Tav - Salvini contro Conte : 'Occorre andare avanti' : E' scontro nel governo sulla Tav. 'Dal punto di vista personale secondo me occorre andare avanti e non tornare indietro', ha affermato il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Radio ...

Legittima difesa : Salvini - nessuno vuole Far West - Mattarella non contro di me : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “nessuno vuole il Far West in Italia, nessuno vuole le pistole libere, al massimo c’è qualche ‘pistola’ in libertà, uomo che parla a vanvera”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di ‘Mattino 24’ su Radio 24, dopo l’intervento di ieri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.“Semplicemente, con la Legittima difesa -aggiunge ...

Fondi Lega - al Senato protesta del Pd contro Salvini. Il ministro manda baci e fa foto - ma Casellati lo richiama : “Restituisci 49 milioni“. Questi i cartelli sventolati dai Senatori del Pd in Aula al Senato e rivolti al ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo che il leader della Lega ha risposto a un’interrogazione sui Fondi della Lega. La protesta ha costretto l’intervento della presidente Casellati che ha richiamato all’ordine i Senatori dem e ripreso il ministro per le foto che ha scattato con il cellulare ai ...

Saviano : Fornaro - Salvini ritiri la denuncia contro lo scrittore : 'Quale messaggio vuole trasmettere un ministro dell'Interno denunciando uno degli scrittori italiani più conosciuti nel mondo per essere in prima fila da anni -nella lotta alla camorra e alle mafie ?" Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro "Salvini " aggiunge Fornaro si ...

Polemiche per la copertina Famiglia Cristiana contro Salvini : alcune precisazioni : Sta facendo discutere moltissimo in queste ore la copertina Famiglia Cristiana contro Salvini, con un "vade retro" che in effetti non lascia molto spazio alle interpretazioni. Una presa di posizione politica chiara, dopo le decisioni delle ultime settimane da parte del Ministro della Lega su un tema delicato come quello dei migranti. Non è un caso che in molti sui social si siano chiesti se si tratti di una bufala o di una notizia vera, ...

Dopo Famiglia Cristiana anche Avvenire contro Salvini : "Nessun uomo è un parassita" : Dopo il settimanale cattolico Famiglia Cristiana, anche il quotidiano Avvenire, edito dalla Cei, attacca il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il giornale dedica oggi la prima pagina al leader leghista, criticando duramente una sua dichiarazione sui Rom. "Ma nessun un uomo è mai un 'parassita'", si legge nel titolo.Il riferimento è a quanto detto ieri da Salvini a proposito della chiusura dei campi nomadi.

Rom - Avvenire contro Salvini 'Nessun uomo è mai un parassita' : Il mondo cattolico alza la voce contro il ministro dell'Interno e la sua politica muscolare contro migranti e rom, dando voce a una malumore già assai diffuso e che si è manifestato nel digiuno di ...

"Ma nessun uomo è mai un parassita" : l'affondo di Avvenire contro Salvini : Ieri Famiglia Cristiana, oggi Avvenire. Ancora un affondo contro il ministro dell'Interno. "Ma nessun uomo è mai un...

«Famiglia Cristiana» contro Salvini. Il direttore : «La fede non è campagna elettorale» : «Vade retro Salvini». Famiglia Cristiana spiazza tutti e pubblica una copertina che condanna con forza la politica sui migranti messa in atto dal ministro Matteo Salvini, culminata nelle ultime settimane con la chiusura dei porti italiani alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i barconi in mare. «Disgraziati che sono dei crocifissi», li ha definiti così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha l’11 luglio ...

Migranti - i vescovi contro Salvini. Lui : Io come Satana? Di pessimo gusto : La politica migratoria di Salvini parte da un punto fondamentale: "meno partenze meno morti", e per questo il ministro tiene alta l'attenzione sui flussi e non molla la presa. Nella prima metà del ...