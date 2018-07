: #UltimOra #Tav, #Salvini: occorre andare avanti #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Tav, #Salvini: occorre andare avanti #canale50 - fattoquotidiano : Tav, lo stop di Salvini dopo le parole di Toninelli: “Occorre andare avanti” - HuffPostItalia : Divisi sulla Tav. I 5 Stelle vogliono cancellarla, per Salvini 'si deve andare avanti' -

"Dal mio punto di vistaTav occorre, non tornare indietro". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, ospite di Radio 24,sull'ipotesi di blocco dell'opera. E aggiunge: "C'è da fare l'analisi costibenefici: l'opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirla?". Questo è il ragionamento che varrà su tutto, Tav, Tap, Pedemontana, Terzo Valico.Questo c'è scritto e questo faremo (...) non è che faccio pagare agli italiani miliardi". Poi,legittima difesa: "Nessuno vuole l Far West".(Di venerdì 27 luglio 2018)