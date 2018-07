Salvini a Conte | «Sulla Tav meglio andare avanti»  Palazzo Chigi | soluzione in linea col

Tav - Salvini avverte Conte : bisogna andare avanti | Palazzo Chigi : nessuna decisione : "Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Così Matteo Salvini si oppone a Conte (e a M5s) sull'ipotesi di blocco dell'opera pubblica. Palazzo Chigi costretto a precisare: nessuna decisione ancora presa.

Tav - Salvini : "Bisogna andare avanti". Conte frena : Governo diviso sul destino dell'Alta velocità. Palazzo Chigi: "Ma il premier non ha ancora fatto le sue valutazioni". Opposizioni sulle barricate: "Bloccare l'opera è follia". Legittima difesa, il ...

Sulla Tav cade il Governo Conte : Matteo Salvini non ci sta : Il Governo Conte è già a rischio. La fragile alleanza legastellata si spacca Sulla Tav. Infatti il premier si è

"La Tav non verrà più fatta". È scontro tra Conte e Salvini : Sull'Alta velocità, ormai, è scontro. A infiammare lo scontro è il premier Giuseppe Conte che, in un retroscena pubblicato dalla Stampa, si è dichiarato contario alla costruzione della Tav. "Non si farà più", ha minacciato il capo del governo allineandosi così alle pressioni del Movimento 5 Stelle da sempre vicino alle frange facinorose dei No Tav. La Lega però non è affatto d'accordo. E, mentre arrivavano nelle edicole le dichiarazioni di Conte ...

Tav - Salvini avverte Conte e Toninelli : “Si deve andare avanti e non tornare indietro” : Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini lancia un avvertimento al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro Danilo Toninelli e a tutto il MoVimento 5 Stelle sulla Tav, un'opera che secondo il ministro dell'Interno deve "andare avanti". "Dal punto di vista personale per me è meglio andare avanti e non tornare indietro", afferma Salvini.Continua a leggere

Conte cede al pressing di Di Maio per bloccare la Tav ma Salvini avverte : «Andare avanti : La scelta esporrebbe l’Italia al pagamento di una multa di due miliardi di euro e al blocco dei fondi europei fino al 2023. Lo stop alla grande opera sarebbe la contropartita da pagare all’anima del Movimento contraria alle grandi opere per il via libera al Tap...