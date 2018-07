Saluto romano in Consiglio a Verona

Verona : mozioni anti-aborto e Saluto romano rivolto alle attiviste di 'Non una di meno' : Giovedì scorso, a Verona, si è tenuta una convulsa seduta del consiglio comunale in cui sono state proposte delle mozioni antiabortiste-pro vita. Ad avanzare una pacifica protesta nei confronti di questo atto sono state le attiviste di ''Non una di meno'', associazione femminista. Stando alla versione da loro riferita, il consigliere Andrea Bacciga avrebbe rivolto loro un saluto romano come provocazione. La mozione della Lega a Verona La mozione ...

"Saluto romano in Comune" - consigliere sotto accusa : Si sono recate al consiglio comunale di Verona per contrastare l'approvazione di due mozioni antiabortiste ma, poco dopo essere entrate in aula, sarebbero state 'accolte' con un saluto romano . A ...

Saluto romano e inno fascista - denunciato a Milano uno stalker antisemita : è un 73enne : Per mesi ha perseguitato un esponente della comunità ebraica incontrato per strada tra corso Vercelli e piazza Piemonte. La digos è andata a prenderlo all'ippodromo, perché è conosciuto anche come scommettitore di cavalli

Fanno il Saluto romano nella foto di classe - la preside : “Un gesto goliardico” : Fanno il saluto romano nella foto di classe, la preside: “Un gesto goliardico” Un gruppo di “studenti antifascisti” risponde con un comunicato, dove non chiedono sanzioni ma solo una condanna chiara e pubblica dell’atto Continua a leggere L'articolo Fanno il saluto romano nella foto di classe, la preside: “Un gesto goliardico” proviene da NewsGo.

Roma - studenti in posa col Saluto romano/ La preside li perdona - i loro compagni no : “Un gesto deplorevole” : Roma, studenti in posa col saluto Romano, la preside li perdona, i loro compagni no: “Un gesto deplorevole”. Alcuni ragazzi del lice Socrate sono indignati per l'accaduto(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:52:00 GMT)

Roma - studenti fanno il Saluto romano in classe. La preside : “Goliardata”. I prof contro di lei : “Inaccettabile minimizzare” : “E’ incompatibile con la nostra Costituzione qualsiasi gesto che si richiami al fascismo e tanto più riteniamo inaccettabile che ciò si verifichi nel luogo che la Costituzione stessa elegge come agente formativo dei giovani, cioè la scuola“. Il gesto a cui si riferiscono 37 professori del liceo Socrate di Roma è il saluto Romano con il quale alcuni ragazzi della scuola, nel quartiere Garbatella della Capitale, si sono fatti ...

Saluto romano al Liceo Socrate di Roma - la comunità ebraica : "Invitiamo i ragazzi al museo" : "La mia vicinanza agli studenti del Liceo Socrate di Roma che con coraggio hanno preso una posizione netta contro la decisione della loro preside di ritenere goliardico e d'intento giocoso la foto con i saluti Romani: se la preside è d'accordo saremo ben felici di ricevere gli studenti in visita al Museo Ebraico di Roma per spiegare ai ragazzi cosa rappresenti quel Saluto nella coscienza civile del nostro Paese e perché non ...

Saluto romano in foto di classe - è polemica : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Visto che i ragazzi erano sorridenti e in posa (non avevano dunque volontà di violenza) né hanno testimoniato ‘la volontà di ricostituzione di organizzazioni fasciste’ in relazione al momento e all’ambiente”, il Saluto fascista “va inquadrato tra le libertà di espressione e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite”. Citando una sentenza della ...