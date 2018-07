Saluto romano in Comune | consigliere sotto accusa

Saluto romano e inno fascista - denunciato a Milano uno stalker antisemita : è un 73enne : Per mesi ha perseguitato un esponente della comunità ebraica incontrato per strada tra corso Vercelli e piazza Piemonte. La digos è andata a prenderlo all'ippodromo, perché è conosciuto anche come scommettitore di cavalli

Roma - studenti fanno il Saluto romano in classe. La preside : “Goliardata”. I prof contro di lei : “Inaccettabile minimizzare” : “E’ incompatibile con la nostra Costituzione qualsiasi gesto che si richiami al fascismo e tanto più riteniamo inaccettabile che ciò si verifichi nel luogo che la Costituzione stessa elegge come agente formativo dei giovani, cioè la scuola“. Il gesto a cui si riferiscono 37 professori del liceo Socrate di Roma è il saluto Romano con il quale alcuni ragazzi della scuola, nel quartiere Garbatella della Capitale, si sono fatti ...

