Sabrina Salerno confessa il suo incubo | manipolata da un manager a 17 anni

(Di venerdì 27 luglio 2018)degli scabrosi retroscena sul suo passato. Dalle molestie alla manipolazione subite a soli 17. Senza alcun dubbioè uno dei personaggi di riferimento della televisione italiana degli’80. Entrata nel cuore del pubblico inizialmente per la sua avvenenza, è riuscita a dare il via a una fruttuosa carriera, che ancora prosegue in Francia e in Spagna, con simpatia e talento. Superata quota 50, conserva ancora un fisico notevole, che non ha nulla da invidiare a quello di Jennifer Lopez, anche lei alla soglia dei 50. Intervistata dal quotidiano La Verità, lasi è raccontata, parlando molto del mondo ingiusto in cui le donne vengono spesso trattate in ambito lavorativo. L’uomo si sente in potere ma soprattutto in diritto di fare qualsiasi cosa. Ovviamente ciò non vale per tutti, ma negli ultimile tante denunce, nel mondo ...