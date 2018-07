Sabato sera | all' anfiteatro di Piazza Marmilla | a Carbonia | la decima edizione di

Antonella Clerici contro Maria De Filippi al Sabato sera! : I dirigenti Rai hanno pensato bene di contrastare il sabato sera di C’é Posta Per Te, tirando fuori un asso nella manica, far resuscitare il programma Portobello pilotato da Antonella Clerici. Chi vincerà la gara degli ascolti? Antonella Clerici dopo aver condotto per ben 18 anni il programma culinario “La Prova Del Cuoco”, ha deciso di lanciarsi in una nuova avvincente sfida televisiva. La bionda conduttrice ha intenzione di ...

Stragi del Sabato sera - controlli della Polstrada di Perugia - fermate 7 persone e 9 patenti ritirate : Stragi del sabato sera, controlli della Polstrada di Perugia, fermate 7 persone e 9 patenti ritirate. Nell'ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave ...

Programmi TV di stasera - Sabato 21 luglio 2018. Su Rai1 Un Paese quasi perfetto : Un Paese quasi perfetto Rai1, ore 21.25: Un Paese quasi perfetto Film di Massimo Gaudioso del 2016, con Fabio Volo, Silvio Orlando. Prodotto in Italia. Durata: 92 minuti. Trama: Pietramezzana, un borgo sperduto nelle Dolomiti lucane, rischia di scomparire. I suoi abitanti, trascinati dal vulcanico Domenico non demordono e, non appena intravedono nell’apertura di una fabbrica la soluzione a tutti i loro guai, si attivano affinché il progetto vada ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Sabato 21 Luglio 2018 : Film Stasera in TV: Un paese quasi perfetto, Il mondo perduto: Jurassic Park, Sabotage, Carol, In linea con l'assassino, Un piano perfetto

Stasera in tv programmi tv Sabato 21 luglio 2018 : Sport in tv . Finiti i Mondiali è tempo di pensare al calcio di club, comincia la lunga kermesse dell'estate, la ICC , alle ore 16.05 da Klagenfurt: Bayern Monaco-Paris Saint Germain in diretta su ...

Tao Awards 2018 a Violante Placido e Alessio Boni : Sabato sera il Gala al Teatro Antico : ... l'apice di una manifestazione, Taomoda, di grande richiamo turistico, sin dal partecipato opening con il taglio del nastro dell'assessore regionale Turismo, Sport e Spettacolo Sandro Pappalardo e ...

Che fate Sabato sera? A Porta a Mare c'è la 'Cena in Rosso'! : Luci, addobbi e tovaglie, rigorosamente in rosso , faranno da cornice a un momento di convivialità, allietato da due spettacoli. Il bar e i ristoratori di Porta a Mare Il Folletto , Le Guglie , Porca ...

Marchesato Opera Festival : i giorni e le notti di musica a Saluzzo fino a Sabato sera : Anche i musei di Saluzzo saranno luogo di concerti e spettacoli musicali. Tra i molti eventi in programma, mercoledì 18 luglio alle 18 all'antico Palazzo comunale si terrà il concerto con aperitivo ...

Programmi TV di stasera - Sabato 14 luglio 2018. Su Rai 1 Benvenuto Presidente! : Benvenuto Presidente Rai1, ore 21.25: Benvenuto Presidente! Film del 2013 di di Riccardo Milani con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Beppe Fiorello, Remo Girone. Trama: La politica italiana è ormai allo sbando: siamo alla vigilia delle elezioni del Presidente della Repubblica, l’unica istituzione ancora amata e rispettata dal popolo italiano. I parlamentari, ormai slegati dalla realtà del paese, per scherzare eleggono Presidente Giuseppe ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Sabato 14 Luglio 2018 : Film Stasera in TV: Miami Beach, Invictus, Agents secrets, Jurassic Park, Arma letale, Reazione a catena, Il burbero

Sabato 14 luglio : stasera in Tv La strana vita dei miei vicini - Reazione a catena - Elisa '20 anni in ogni istante' e Jurassic Park : Jurassic Park, Italia 1,: Un multimiliardario si appresta a inaugurare il piu' eccitante zoo del mondo: ha ricreato per clonazione i dinosauri in un'isola dei Caraibi. Ma mentre alcuni invitati, ...