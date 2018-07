'HanburycheSpettacolo!'18 - due spettacoli Sabato 28 e domenica 29 luglio : Fine settimana con due diversi eventi in programma per 'HanburycheSpettacolo!'18 Teatro in movimento e Concerti d'estate, rassegna di arti varie curato da 'LIBER theatrum' e diretto da Diego Marangon. ...

Il Segreto le trame della prossima settimana : da domenica 22 a Sabato 28 luglio 2018 : Mentre Candela scopre che Venancia è colpevole del rapimento di Carmelito, Julieta si fidanza con Prudencio. Donna Francisca convola a nozze con Raimundo.

Lo sciopero di treni e aerei di Sabato 21 e domenica 22 luglio : Potrebbero esserci ritardi e cancellazioni tra i treni di trenitalia, Trenord e Italo e i voli di Vueling e Blue Panorama The post Lo sciopero di treni e aerei di sabato 21 e domenica 22 luglio appeared first on Il Post.

Tempesta d’amore - anticipazioni puntate : da domenica 22 a Sabato 28 luglio 2018 : Eccoci puntuali con le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap tedesca Tempesta d’amore (Sturm der Liebe) da domenica 22 a sabato 28 luglio 2018. Susan verrà trovata e salvata da Werner e William. William incolperà il padre di avere spinto la madre a tentare di suicidarsi. La Susan ha lasciato la sua confessione, ma William, rispetta il volere della madre, per cui non leggerà quanto ella ha scritto. Tempesta d’amore, ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) - Viva Risi, sorriso d’Italia - Uno spettacolare esame di coscienza collettivo senza grilli parlanti. Vita e opere del formidabile genio che

Rieti - a Cantalice torna "Il cammino dell'arte e del gusto". Sabato 21 e domenica 22 : In contemporanea prenderà il via, sempre nel centro storico del paese, anche il Festival di arti circensi in strada con performance di danza sui trampoli, danza acrobatica aerea, spettacoli di magia ...

Treni - Sabato e domenica possibili disagi per sciopero. Mercoledì blocco Ryanair : ROMA - Sono previsti disagi domani e domenica per la protesta che dalle 21 per 24 ore interesserà il gruppo Fs, Trenord, NTV. Trenitalia, in particolare, fa sapere che circoleranno regolarmente le ...

Gradara - Sabato e domenica un Assedio al Castello ancora più grande : Tra gli spettacoli e le animazioni in programma: le giullarate del buffone di corte, sfilate di cortei storici al suono di tamburi e chiarine, esibizioni e laboratori di danza medievale e ...

Meteo - Sabato e domenica di caldo torrido : bollino arancione in 8 città : Weekend di caldo africano sull’Italia, con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Secondo gli esperti Meteo è questa la prima, vera ondata di calore di questa estate 2018 che finora non è stata torrida. Il caldo torrido durerà tutto il fine settimana e interesserà soprattutto il Centro-Sud. Poi lunedì cambia di nuovo tutto.Continua a leggere

Ondate di calore/prevista la fase di disagio per Sabato 14 e domenica 15 luglio. I consigli della protezione civile : UMWEB, Perugia. Per il prossimo fine settimana sono previste temperature massime percepite di 34 gradi, per cui è dichiarata attivata la fase di disagio , Livello 2, sia per sabato 14 che per domenica ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) - Questo tramonto sul mare. Mentre Matteo Salvini dice che “abbiamo già dato, ci siamo capiti?” e che “la pacchia è finita”, Ciàula scopre

Valsassina : la Valle dei Formaggi - il Festival dei Formaggi d'autore che prenderà il via Sabato 14 e domenica 15 luglio : 'Valsassina: la Valle dei Formaggi' vi invita a una specie di transumanza interna alla Valle: è un Festival che vi permette di conoscere e gustare la magia del latte in un mondo fatto di gesti e di ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) - L'America dell'intolleranza - Cadono le maschere liberal. Il bersaglio questa volta è una brillante giurista, Amy Coney Barrett. Sette fig

WEEKEND - ancora qualche pioggia Sabato - sole e caldo domenica : Roma - PREVISIONI WEEKEND - Dopo il passaggio di alcuni fronti instabili tra mercoledì e venerdì sulle regioni settentrionali, con rovesci e temporali anche localmente intensi favoriti dall'indebolimento dell'alta pressione, nel corso del fine settimana (e soprattutto da domenica) l'anticiclone subtropicale tornerà protagonista sul Mediterraneo occidentale e in parte anche sulla nostra Penisola, specie al Nordovest, ...