Russia | Cherchesov rinnova fino al 2020

Russia - Cherchesov resta commissario tecnico : rinnovato il contratto fino al 2020 : Il commissario tecnico della Russia ha rinnovato il contratto fino al 2020, a suo favore l’ottimo Mondiale disputato poche settimane fa Il commissario tecnico della Russia, Stanislav Cherchesov, ha rinnovato il suo contratto fino ai campionati europei del 2020. Lo ha ufficializzato la Federcalcio russa. Nel contratto anche l’opzione di rinnovo per altre due stagioni, fino al mondiale 2022. (ADNKRONOS)L'articolo Russia, ...

Russia - confermato Cherchesov come Ct fino a euro 2020 : Dopo gli ottimi risultati della nazionale russa nella Coppa del Mondo 2018, l’allenatore Stanislav Cherchesov è stato confermato alla guida della “Sbornaya” fino a euro 2020. Lo ha confermato oggi la Federcalcio russa. “Naturalmente, Cherchesov continuano il loro lavoro”, ha detto oggi il vice presidente della federazione, Nikita Simonian, all’agenzia Tass a Mosca. Tuttavia, l’agenzia non ha ...

Mondiali Russia 2018 – ‘La Nazionale di Cherchesov inala ammoniaca’ - la clamorosa accusa della stampa tedesca : Secondo quanto riferito dalla Bild, la Nazionale russa avrebbe inalato ammoniaca durante le gare con Spagna e Croazia Accuse di doping arrivano dalla stampa tedesca nei confronti della Russia, colpevole secondo la Bild di aver inalato ammoniaca durante le gare contro Spagna e Croazia. AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND Alcune immagini diffuse dal quotidiano teutonico mostrano Golovin e Kutepov annusare la propria mano nel corso dei due match, un ...

Russia 2018 - le palle di Putin / L’orgoglio del ct Cherchesov e il James Bond del Cremlino : È la settimana in cui San Pietroburgo celebra Fëdor Dostoevskij e c’è chi invoca un sano castigo per il delitto commesso dal 29 difensore croato Domagoj Vida. Egli è reo d’aver postato un video-selfie in cui – palesemente in trance post agonistica – sfotte la stoica Sbornaja appena sconfitta ai calci di rigore e grida “Slava Ukraine!” (“Gloria all’Ucraina!”) apposta per fare incazzare i russi che sino all’ultimo avevano ...

Russia - Cherchesov riflette sul futuro : la Federazione vorrebbe la conferma - il tecnico è “dubbioso” : Stanislav Cherchesov ha dimostrato tutto il proprio valore ai Mondiali sulla panchina della Russia, un risultato senz’altro di spessore per la Nazionale padrona di casa Le autorità calcistiche del Paese vogliono che continui, ma il Ct della Russia Stanislav Cherchesov ha intenzione di prendersi un po’ di tempo per meditare dopo l’eliminazione della squadra dalla Coppa del Mondo. “Non posso ancora dire se rimango o ...

Mondiali Russia 2018 - i padroni di casa escono a testa alta : il fenomeno Golovin - una squadra tosta e la “mano” di Cherchesov : Mondiali Russia 2018, i padroni di casa di Cherchesov hanno lasciato a testa altissima la competizione: da cenerentola ad outsider, applausi ai russi I Mondiali Russia 2018 perdono la Nazionale padrona di casa, capace di un vero e proprio miracolo arrivando sino ai quarti e perdendo solo ai rigori contro la Croazia. La Russia è andata oltre le più rosee previsioni, trascinando il proprio pubblico in tutte le gare giocate… ben ...

Russia 2018 - Cherchesov : 'Il sostegno di Putin è importante per la squadra' : Il ct della Russia, Stanislav Cherchesov, ha sottolineato l'importanza del sostegno da parte del presidente Vladimir Putin per la nazionale. Lo riportano i media russi. 'Vladimir Vladimirovich mi ha ...

Mondiali Russia 2018 - la Nazionale di Cherchesov elimina la Spagna - gli astronauti la omaggiano nello spazio : Gli astronauti russi hanno omaggia la propria Nazionale nello spazio dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna Gli astronauti russi dalla base spaziale interNazionale ISS hanno celebrato la vittoria della squadra che ospita la Coppa del Mondo e hanno inviato le loro congratulazioni dallo spazio. “Evviva”, ha scritto il cosmonauta Oleg Artemyev nelle prime ore di lunedì su Twitter. “Questa è una vittoria storica!”. ...

Mondiali 2018 Russia : chi è Stanislav Cherchesov - Ct russo già nella storia : Con più persone come te nella nostra squadra, vinceremmo la Coppa del Mondo" - ha detto Cherchesov. Un record curioso, da giocatore Cherchesov ha cominciato la sua carriera da giocatore nel 1981, ...

Mondiali Russia 2018 - chi sono i 32 allenatori : da Cherchesov a Nishino : Chi sono i 32 allenatori delle nazionali di Russia 2018? Alcuni sono noti a tutti, altri invece li conosceremo in questa competizione tanto attesa che prende il via il prossimo 14 giugno. Come sappiamo non ci sarà ai nastri di partenza l'Italia, ma cerchiamo ugualmente di conoscere bene le squadre e i ct che ci terranno compagnia per un mese intero.-- I ct delle nazionali di Russia 2018 Stanislav Cherchesov avrà un duro compito, guidare la ...