Rugby | la Benetton conferma il suo capitano | sarà Dean Serge Budd

Rugby - prosegue il ritiro del Benetton : terzo giorno di lavoro dedicato al team building : Gli uomini del Benetton Rugby hanno svolto oggi una particolare esercitazione, utile per fortificare lo spirito di squadra Una giornata all’insegna della costruzione del gruppo e dello spirito di squadra quella appena conclusa a Calalzo di Cadore nel terzo giorno di ritiro estivo dei Leoni biancoverdi. Gli uomini di coach Kieran Crowley partiti a piedi dall’Hotel Ferrovia, struttura nella quale il gruppo biancoverde alloggerà sino a sabato ...

Rugby - Pro14 2018 : il calendario e le date. Il programma delle 21 giornate con Benetton Treviso e Zebre : Sono stati annunciati i calendari del Pro14 di Rugby 2018-2019: l’ex torneo celtico conferma in toto la formula dello scorso anno: due conference da 7 squadre, 21 giornate di regular season, la prima di ogni raggruppamento in semifinale, seconde e terze al barrage. Stagione regolare dal 31 agosto 2018 al 26 aprile 2019, fase ad eliminazione diretta dal 3 al 25 maggio 2019. Come lo scorso anno le due franchigie italiane non sono state ...

Rugby - mercato Pro14 2018-2019 : gli acquisti ed i colpi messi a segno da Benetton Treviso e Zebre : Quella passata, tutto sommato, è stata una buona stagione per le franchigie italiane nel Pro14 di Rugby: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato quella che sarà la prossima stagione, a partire dal mercato. Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto un’estate ...

Rugby – Benetton Summer Camp - oggi la conclusione della prima edizione : Tantissime le attività svolte dai ragazzi lungo il corso della settimana che ha caratterizzato la prima edizione di questo Summer Camp Si concluderà oggi la prima edizione del Benetton Rugby Summer Camp svolto presso l’impianto sportivo de “La Ghirada” a Treviso. Cominciato lo scorso 15 luglio, il Camp ha visto ben 65 bambini di età compresa tra i 9 e i 14 anni provenienti dal Veneto e non solo. Tantissime le attività svolte dai Campers ...

Rugby – Il Benetton pronto per il ritiro : appuntamento a Calalzo di Cadore : A fine luglio, a Calalzo di Cadore, il ritiro del Benetton Rugby in vista della nuova stagione agonistica Lunedì mattina, al termine delle tre settimane di preparazione svolte presso il centro sportivo “La Ghirada” a Treviso, il Benetton Rugby si sposterà in montagna sino al 28 luglio confermando Calalzo di Cadore come sede del ritiro estivo. Il club biancoverde dopo la confortevole e piacevole esperienza alloggerà ancora all’Hotel ...

Carlo Benetton - i funerali a Treviso. Feretro portato dai ragazzi del Rugby : Una città intera si muove, silenziosa, per dare il suo ultimo saluto a uno degli imprenditori più importanti della Marca, Carlo Benetton , uno dei quattro fratelli di quella famiglia che ha fatto ...

Carlo Benetton - morto il più giovane dei fratelli/ Ultime notizie - il cordoglio del mondo del Rugby : Carlo Benetton è morto, Ultime notizie: addio al più giovane dei fondatori della nota azienda di abbigliamento, famosa in tutto il mondo. Aveva 74 anni, era malato da mesi(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:29:00 GMT)

Inizia la stagione del Benetton Rugby : tra gli obiettivi da centrare il Guinness PRO14 e l’European Rugby Challenge Cup : Una nuova stagione tutta da gustare quella del Benetton Rugby, i biancoverdi a Treviso E’ ufficialmente Iniziata stamane la nuova stagione sportiva del Benetton Rugby, durante la quale il club biancoverde sarà impegnato in Guinness PRO14 e nell’European Rugby Challenge Cup. La preparazione proseguirà, presso il centro sportivo de “La Ghirada”, per le prossime tre settimane con sessioni di allenamento doppie da lunedì al mercoledì e ...

Rugby - operazione alla spalla per Ignacio Brex : intervento perfettamente riuscito per il giocatore del Benetton : Il Benetton Rugby ha reso noto che è perfettamente riuscito l’intervento alla spalla per Ignacio Brex Benetton Rugby comunica che il proprio atleta Ignacio Brex è stato sottoposto ad intervento di artroscopia alla spalla sinistra presso la Casa di Cura Città di Parma. L’intervento è riuscito alla perfezione. Il club ringrazia il Dottor Carlo Felice de Biase e la sua equipe per l’operazione effettuata. L'articolo Rugby, operazione alla ...

Rugby – Nasce il Benetton Supporters Club : In vista della prossima stagione il Club biancoverde è lieto di annunciare la nascita del Benetton Rugby Supporters Club Nato con lo scopo di organizzare e disciplinare tutte quelle iniziative ritenute utili alla promozione della società biancoverde, il Supporters Club ha l’intento di progettare e realizzare lo sviluppo e la crescita a lungo termine del tifo organizzato, promuovendone il radicamento sul territorio e non solo nel rispetto dei ...

Rugby - lo Zebre Club sfiderà in due amichevoli estive prima il Grenoble e poi il Benetton : Sono due le amichevoli che disputerà lo Zebre Rugby Club nel corso di questa estate, i bianconeri affronteranno prima il Grenoble e poi il Benetton Si delinea il calendario delle gare amichevoli dello Zebre Rugby Club dell’estate alle porte che precederanno il via della stagione agonistica 2018/19. Dopo la prima amichevole di Grenoble in Francia del 17 Agosto 2018 alle ore 19, la seconda ed ultima uscita di avvicinamento all’inizio del Guinness ...

Rugby – Il Benetton nuovamente studiato nel corso People Management : Benetton Rugby per il terzo anno caso di studio del corso People Management Come accaduto nelle ultime due stagioni sportive, il Benetton Rugby nei recenti mesi è stato caso di studio del corso di alta formazione People Management. Un progetto nato dalla collaborazione tra Ca’ Foscari Challenge School, Adecco Italia e Adecco Training. Il corso finalizzato alla creazione di profili professionali in grado di coordinare e gestire i processi di ...

Rugby – CUOA Business School e Benetton insieme per promuovere lo sport : Giornata di formazione con il Benetton Rugby per gli allievi del CUOA. L’iniziativa realizzata da CUOA Business School e Benetton Rugby promuove lo sport come risorsa da cui imparare e trarre ispirazione da mettere a frutto in azienda. Per i partecipanti dell’11ª e 12ª edizione dell’MBA Imprenditori di CUOA Business School, venerdì 8 giugno è stata una giornata dedicata alla formazione outdoor, organizzata in collaborazione con Benetton Rugby. ...

Rugby – Dewaldt Duvenage sarà un nuovo leone della Benetton : Dewaldt Duvenage sarà un nuovo leone biancoverde Benetton Rugby è lieto di comunicare l’arrivo a titolo definitivo di Dewaldt Otto Duvenage, proveniente dagli Stormers franchigia di Super Rugby con base a Città del Capo. Nato a Bellville (Sudafrica) il 22 maggio 1988, pesa 79kg ed è alto 175cm. Mediano di mischia dinamico, ha tra le sue caratteristiche principali la rapidità nei movimenti, l’abilità nei passaggi ed un’ottima lettura del ...