Rugani al Chelsea? Parla l’agente del difensore | le intenzioni della Juve

Rugani - parla l'agente : 'Il Chelsea pressa ma la Juventus non vuole cederlo' : TORINO - ' Daniele? Io posso dire la verità. Sarri stima molto il calciatore, il Chelsea appoggia l'investimento che gli chiede il tecnico e ha fatto un'offerta abbastanza importante, la Juventus ne è ...

Chelsea - clamorosa virata : no a Rugani - assalto a Caldara : assalto A Caldara- Il Chelsea cambia strategia e si prepara ad abbandonare la pista Rugani per puntare forte su Caldara. Questo ciò che sottolinea l’odierna edizione del “Corriere della Sera”, una scelta piuttosto a sorpresa, la quale troverebbe però risposte certe e concrete. Di fatto, l’ex atalantino piace parecchio sia alla dirigenza dei blues, sia […] L'articolo Chelsea, clamorosa virata: no a Rugani, assalto a ...

Calciomercato Juventus - Higuain e Rugani a ore al Chelsea? : ... stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', nella serata di mercoledì Marina Granovskaia , braccio destro di Roman Abramovich, è arrivata a Milano, dove ha ...

Rugani-Chelsea - accelerata nelle ultime ore : parla l’agente : Rugani prossimo a dire addio alla Juventus per approdare alla corte di Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea dopo l’addio di Conte “L’interesse per Rugani del Chelsea c’è, ma al di là delle cifre c’è una questione tecnica. La Juventus né il giocatore hanno mai detto di volere la cessione. L’operazione con il Chelsea è slegata da Higuain, ogni operazione ha un costo e dinamiche diverse. I due giocatori, ...

Juve - il Chelsea fa sul serio per Higuain - Rugani e Pjanic : La potente Marina Granovskaia è attesa a Milano per il difensore, il centrocampista e l'attaccante: offerta da 200 milioni di euro

Mercato Juve - l'agente di Rugani : "C'è l'interesse del Chelsea" : Davide Torchia, procuratore del centrale bianconero, conferma la volontà del Chelsea di strappare il suo assistito alla Vecchia Signora. Domani in programma un summit a Milano fra le parti

David Luiz per Rugani : scambio Juventus-Chelsea?/ Ultime notizie : il brasiliano potrebbe affiancare Chiellini : David Luiz per Rugani: scambio Juventus-Chelsea? Ultime notizie: il brasiliano potrebbe affiancare Chiellini al centro della difesa, ma la Vecchia Signora medita(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:36:00 GMT)

David Luiz-Rugani : Juventus e Chelsea lavorano allo scambio : David Luiz-Rugani, la Juventus potrebbe accettare la proposta di scambio arrivata dal Chelsea di Maurizio Sarri David Luiz-Rugani, possibile scambio tra Chelsea e Juventus. La bomba di mercato, rilanciata dal Daily express, è certamente affascinante. La Juventus vuole cedere sì Rugani, ma è nello stesso tempo alla ricerca di un valido sostituto. David Luiz è un vincente, in cerca di riscatto, un calciatore che, messo accanto ad un ...

Mercato Juve - Rugani-Chelsea in dirittura d'arrivo. Il punto sulle cessioni : Rugani e Higuain si avvicinano ai Blues. Trasferimento in Inghilterra probabile anche per Sturaro, mentre Pjaca è conteso da Fiorentina e Sampdoria

Juventus : ore decisive per Rugani al Chelsea : TORINO - Il Chelsea e Daniele Rugani hanno raggiunto l'accordo. Il difensore avrà un bell'incremento d'ingaggio in Premier League dove l'intesa è sulla base di 77 mila sterline a settimana, seguendo i ...

Juventus-Chelsea - si lavora ad un pacchetto di 3 calciatori : non solo Higuain e Rugani… : Juventus e Chelsea alle prese con diverse trattative entrate nella fase calda, non solo Higuain e Rugani sul banco tra i due club Juventus e Chelsea sono al lavoro per completare una maxi operazione che potrebbe portare diversi calciatori bianconeri alla corte di mister Sarri. Ben note le trattative per Higuain e Rugani, per un totale di 100 milioni di euro, affari ben avviati che volgono verso la conclusione. Ebbene, secondo le ultime ...

Chelsea - pronto al tris : subito Rugani - poi Higuain e Donnarumma per il dopo Courtois : Prima Rugani, poi Higuain , c'è una scaletta di lavoro da seguire con attenzione., ..., Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Anche il Chelsea su Milinkovic-...

Juve - accordo con Godin e sogno Pogba. Incontro col Chelsea per Rugani-Higuain : I bianconeri hanno l'intesa con il centrale dell'Atletico e il centrocampista francese gradirebbe tornare a Torino

Mercato Juve - Rugani verso il Chelsea : c'è Godin in entrata : I Blues stanno per chiudere per il difensore ex Empoli, richiesto da Sarri. I bianconeri non restano a guardare e puntano Godin, offrendogli un triennale