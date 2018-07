Roma | sequestro per gestione illecita di rifiuti a Malagrotta

Blitz Casamonica - sequestro locali Roma : 13.51 Oltre alle decine di arresti,sono stati effettuati anche sequestri a Roma nell' ambito dell'operazione contro il clan Casamonica, tra cui una discoteca a Testaccio,un ristorante al Pantheon, una palestra a Marino, frequentata da Domenico Spada, noto pugile,oggi arrestato. Un contributo alle indagini è stato fornito da due collaboratori di giustizia, una donna interna alla famiglia e un calabrese residente a Roma. Tra le vittime ...

‘ndrangheta ai Castelli Romani : 3 arresti - sequestro beni per 4 mln : ‘ndrangheta ai Castelli Romani: 3 arresti, sequestro beni per 4 mln ‘ndrangheta ai Castelli Romani: 3 arresti, sequestro beni per 4 mln Continua a leggere L'articolo ‘ndrangheta ai Castelli Romani: 3 arresti, sequestro beni per 4 mln proviene da NewsGo.

Usura - estorsione - riciclaggio e associazione a delinquere : 9 arresti e sequestro per 11 milioni di euro a Roma : Uno dei settori di reinvestimento dei proventi illeciti dell'organizzazione criminale erano le case di cura per anziani. Contatti coi Casamonica e la camorra

Roma : Camping River - sequestro moduli abitativi : Roma- Operazione da parte della Polizia locale di Roma Capitale all’interno del Camping River. Per la liberazione di alcuni moduli abitativi di proprietà del Comune occupati senza titolo. Agenti dei gruppi Gssu, Spe, Pso del Comando generale, Gpit e XV Cassia hanno proceduto alla verifica della posizione di alcune persone. Segnalate dal dipartimento Politiche Sociali, Sussidiaretà e Salute perché prive dei documenti o del permesso di ...

Roma - sequestro oltre 7 kg stupefacenti : 9.07 I Carabinieri hanno sequestrato in località Case Rosse, a Roma, oltre 7 kg di stupefacenti e 179 piante di cannabis. Arrestato il coltivatore 41enne, che nella sua casa aveva destinato due stanze alla coltivazione e alla produzione di hashish. I militari hanno sequestrato marijuana essiccata, cocaina e panetti di hashish che erano stati occultati nel frigorifero. La droga era conservata e catalogata in barattoli di vetro con chiusura ...

Cannes - il gip di Roma dice no al sequestro di 'Dogman' : A dire della donna il film diffama la memoria del figlio, al centro di una delle vicende di cronaca nera più note del recente passato. Per il pm Sergio Colaiocco, titolare del fascicolo, non ci sono ...

Gip Roma dice no a sequestro film Dogman : A dire della donna il film diffama la memoria delfiglio, al centro di una delle vicende di cronaca nera più notedel recente passato. Per il pm Sergio Colaiocco, titolare delfascicolo, non ci sono gli ...