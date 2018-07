Roma | rubava vestiti griffati con una borsa schermata | arrestata una 29enne

Roma - così rubavano i codici pin nei bancomat del centro storico : arrestati due romeni : Due cittadini bulgari di 40 e 41 anni, entrambi senza fissa dimora, sono finiti in manette ieri sera grazie ai Carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina a Roma . I militari li hanno attesi ...

Roma : Picchiavano e derubavano coetanei - denunciata baby gang : Roma – Aggrediva e rapinava adolescenti nell’area tra piazza del Popolo, villa Borghese e piazzale Flaminio. Era una vera e propria baby gang . Quattro giovanissimi, tra i 14 e 16 anni, sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese. L’accusa è di rapina in concorso. La gang formata da due ragazze e due ragazzi Roma ni ha avvicinato un 14enne Roma no, che era in compagnia di alcuni amici. ...

Roma. Rubavano nelle palestre - 2 arresti : Roma. Rubavano nelle palestre, 2 arresti – Aderivano alle offerte per usufruire di giorni di prova nelle più esclusive palestre di Roma, esibendo un documento falso per non essere rintracciati. Una volta conquistata la fiducia dei gestori, mostravano la loro più totale soddisfazione circa le attività e la struttura, confermando la loro presenza anche nelle sedute successive. Raggiunta la palestra in ore di punta, si recavano negli ...