Roma | Pellegrini | ' Nessuna promessa sugli obiettivi | vedremo durante la stagione'

Roma - out anche Luca Pellegrini contro l'Avellino : Di Francesco non potrà schierare 3 giocatori nell'amichevole di oggi pomeriggio , ore 19, diretta su Roma Tv, a Frosinone contro l'Avellino, anche Luca Pellegrini non scenderà in campo al Benito ...

Roma - Pellegrini si toglie dal mercato : 'Questa è casa mia!' : La lealtà? Uno di quei valori che un pochino tutti dovremmo avere, soprattutto in questo sport dove si gioca di squadra'. SU DI FRANCESCO - 'Sicuramente un punto di riferimento da cui ho imparato e ...

Roma - Pellegrini : "Contento di restare. I nuovi? Kluivert è impressionante" : Intervenuto al canale ufficiale del club capitolino, il numero 7 si toglie dal mercato: ''Mai detto di voler andare via. E' aumentata la concorrenza, ma è uno stimolo in più''

Roma - Pellegrini : “per lo scudetto c’è da lavorare” : Lorenzo Pellegrini è pronto a iniziare il secondo anno con la Roma, dopo il positivo esordio nella scorsa stagione, puntando ad un ruolo da protagonista nonostante la concorrenza sia aumentata in mezzo al campo con i nuovi arrivi. “Andare via? No, ho voglia di rimanere. So che sono stati presi tanti giocatori, come Pastore che farà la mezzala. Alla fine penso a me stesso e credo che se continuerò a migliorarmi tutti troveremo il ...

Calciomercato Roma - Pellegrini : 'Resto qui. Concorrenza? Pronto a migliorarmi' : Immancabile una domanda su quello che potrebbe essere il grande acquisto dell'estate 2018: "Cristiano Ronaldo alla Juventus? In questo momento è il giocatore più forte al mondo, soprattutto per la ...

Serie A Roma - Pellegrini : 'Scudetto? C'è da lavorare tanto' : Roma - Giornata di viste mediche per i giocatori della Roma , che domani scenderanno in campo a Trigoria per iniziare il ritiro 2018. Lorenzo Pellegrini è pronto a iniziare il secondo anno con i ...

Roma - Pellegrini : "Non me ne vado. Dispiace per la partenza di Radja" : Lorenzo Pellegrini, 22 anni, LaPresse In attesa del ritiro vero e proprio di lunedì, primo giorno della nuova stagione per la Roma di Di Francesco. I giocatori, alla spicciolata, da stamattina si ...

Roma - Pellegrini : 'Non andrò via - riuscirò a trovare spazio. Dispiace per Nainggolan' : E a proposito di acquisti, Pellegrini commenta la possibilità che Cristiano Ronaldo sbarchi alla Juventus: 'È il giocatore più forte del mondo, è sempre costante sta bene, è sempre al 100% nella ...

Calciomercato Roma : Monchi blinda Manolas e Pellegrini : “Siamo contenti di quanto fatto finora” e per quanto riguarda Manolas e Pellegrini “siamo tranquilli, sono al 100% della Roma”. Così il ds della Roma Monchi durante la conferenza stampa di presentazione di Javier Pastore sul mercato del club giallorosso. “Il mio lavoro di ds è quello di far trovare all’allenatore una squadra pronta e una gran parte del lavoro è stata fatta – aggiunge il manager spagnolo ...

Roma - Monchi : 'Manolas e Pellegrini sono nostri al 100% ' : Monchi al fianco di Pastore in conferenza stampa ha risposto così alle domande dei giornalisti. La scelta di Pastore. 'Ha dimostrato di avere grande qualità. Vogliamo alzare il livello della squadra e ...

NAINGGOLAN ALL'INTER/ La partenza del Ninja cambia la strategia della Roma su Pellegrini : NAINGGOLAN ALL'INTER, la prima offerta è di 22 milioni più un giovane, ma la Roma ne chiede 40: parti ancora distanti. La trattativa è comunque cominciata(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:22:00 GMT)

Calciomercato Juventus - altra beffa alla Roma : bianconeri pronti a pagare la clausola di Pellegrini! : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio in vista della prossima stagione e dopo aver conquistato campionato e Coppa Italia ha intenzione di tentare per la prossima stagione l’assalto al Triplete con Massimiliano Allegri in panchina. I bianconeri protagonisti in queste ultime ore di mercato, definita la trattativa che porta al terzino destro Darmian, allo United 13 milioni di euro. Per il centrocampo a momenti arriverà ...

Matrimonio Pellegrini – Lorenzo si sposa con Veronica Martinelli - alla cerimonia Romana segue una super festa [FOTO E VIDEO] : Lorenzo Pellegrini e Veronica Martinelli sposi, il Matrimonio del calciatore giallorosso a Roma: alle nozze anche i colleghi del centrocampista Lorenzo Pellegrini e Veronica Martinelli si sono sposati ieri a Roma. Nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, il calciatore della Roma e la sua innamorata si sono uniti in Matrimonio, per poi festeggiare con gli invitati in una location da sogno. Il centrocampista giallorosso ha voluto accanto a sé ...