Roma | Nascondeva droga in fiorera | arrestato

(Di venerdì 27 luglio 2018)– Nel corso di una mirata attivita’ anti, i Carabinieri dello ScaloTermini hannoun cittadino egiziano di 31 anni, disoccupato e senza fissa dimora, gia’ noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio sostanza stupefacente. I militari, insospettiti dagli strani movimenti dello straniero poiche’ notato piu’ volte spostarsi tra piazza dei Cinquecento e i giardini di viale Einaudi, hanno deciso di seguirlo. L’uomo e’ stato visto, nei pressi di una fioriera, mentre apriva un pacchetto e prelevava un involucro. A quel punto, i Carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato. Nelle sue tasche e nella fioriera, sono state trovate diverse dosi di hashish. Dopo l’arresto il pusher e’ stato portato in caserma in attesa del rito direttissimo. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale ...